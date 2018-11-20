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Dünyanın İlk Kalem Festivali

Fatih Atalar, Muhittin Şimşek, Geoffrey Prker, Nabi Avcı, Doğan Hızlan, Alp Erekul, Faruk Atalar
Mustafa Bal
Buket Uzuner, İzer Rodrik
Fatih-Faruk Atalar
İlker Özşen, Kemal Erakalın, Sevgim Ahıskalı, Mehmet Kurt
Müge Özel Eğilli, Gizem Öncel, Nazlı Soylu
Vidal Bahar
Davet

Dünyanın İlk Kalem Festivali

yazan:
5
Okuma süresi 1 dakika

Dünyaca ünlü prestij kalem üreticileri, koleksiyonerleri ve sanatçıları Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Penfest’te bir araya geldi.

Kalem işleme sanatçılarının eşsiz eserlerinin konuklara tanıtıldığı, markakalem.com tarafından düzenlenen festivalde kültür-sanat, siyaset, akademi dünyasından çok sayıda ünlü isim yer aldı. Oruç Gazi Kutluer ve Akif Gözcü gibi ünlü kalem ustalarının fiyatı 14 bin doları bulan altın ve mücevherlerle işlenmiş eserleri de festivalde meraklılarıyla buluştu. Graf von Faber-Castell markası ile lüks otomobil üreticisi Bentley’in iş birliği sonucu ortaya koyulan özel koleksiyon da ilk kez festivalde sergilendi. Parker’ın 130. yılına özel, sadece 1.300 adet ürettiği “Duofold The Craft of Travelling” adlı serisi sergilenen özel kalemler arasındaydı.

Festivale; Clairefontaine, Kilk, Manuscript, Colorverse, Sheaffer, Tomoe River, Waldmann, Cross, De Atramentis, E+M, Faber-Castell, Graf von Faber-Castell, J. Herbin, Kaweco, Lamy, Montblanc, Montegrappa, Namiki, Noodler’s, Parker, rOtring, Visconti, Diplomat, Scrikss, Tibaldi, Twsbi, Pilot, Rhodia ve Waterman gibi dünyaca ünlü kalem markaları katıldı. Tasarım harikası özel seriler koleksiyonerlerle ve kalem tutkunlarıyla buluştu. Konuklar, kurulan Mürekkep Bar’da kalemleri farklı mürekkep çeşitleriyle deneme imkanı buldu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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