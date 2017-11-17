En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Dünyaca Ünlü Tasarımcı Zuhair Murad Vakko ev sahipliğinde İstanbul’da…

Davet, Moda

Dünyaca Ünlü Tasarımcı Zuhair Murad Vakko ev sahipliğinde İstanbul’da…

yazan:
15

Dünya moda sektörüne yön veren ünlü tasarımcı Zuhair Murad; ‘’Özel Koleksiyon Sunumu’’ için İstanbul’a geldi.

Vakko ev sahipliğinde Les Ottomans’ta gerçekleşen ve cemiyet, iş, sanat dünyasının önde gelen isimlerinin ilgiyle izlediği ve büyük beğeni toplayan sunumda Zuhair Murad’ın 2017-18 Sonbahar Kış sezonundan çarpıcı parçalar sergilendi.

Zuhair Murad Koleksiyonu Türkiye’de ilk kez ve sadece Vakko’da

Ünlü tasarımcı Zuhair Murad; Sonbahar Kış 2017-18 sezonunda Françoise Hardy, Marianne Faithfull ve Brigitte Bardot gibi 1960’ların ikonik kadınlarından ilham alarak günümüzün sosyal takvimleri yoğun, şık ve zarif kadınlarına hitap eden bir koleksiyona imza atıyor.

Sezona hakim olan genç ve özgür ruhun, çağdaş ve grafik tasarımlara yön verdiği koleksiyonda her bir parça en üst seviyede zanaat hünerleri ile hayata geçiyor ancak günlük hayatın hızlı ve yoğun temposuna uyum sağlamaktan geri kalmıyor. Zuhair Murad’ın güncel giyim kodlarıyla rafine bir tavırla oynadığı ve lüksün özgürlüğünü ilan ettiği tasarımlarıyla zamansız ve iddialı bir şıklık sunarak, özel gecelerde tüm ihtişamı ile göz kamaştırmak isteyenlerin vazgeçilmez tercihi oluyor.

Kırmızı halının vazgeçilmez ismi Zuhair Murad Türkiye’ de ilk kez ve sadece VAKKO’larda görkemli koleksiyonuyla Vakko dostlarıyla buluşuyor.

0
Etiketler:
, , , , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

<p>2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.</p>

Yorum Bırakın

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Açılış, Davet

Ankara’da Akfen İnşaat tarafından hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft birbiri ardına yeni restoran ve yeme

Röportaj

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Akya Atay’ın evinin kapılarını açtığı çekimde hem giyim hem de dekorasyon tarzına şahit

Röportaj

İş hayatına yön veren kuruluşları buluşturan “Kolejli İş Dünyası Zirvesi” sevilen oyuncu Nergis Kumbasar’ı ağırladı. MAG’a özel

%d blogcu bunu beğendi: