Dünyaca Ünlü Tasarımcı Zuhair Murad Vakko ev sahipliğinde İstanbul’da…

yazan: MAG 15

Dünya moda sektörüne yön veren ünlü tasarımcı Zuhair Murad; ‘’Özel Koleksiyon Sunumu’’ için İstanbul’a geldi.

Vakko ev sahipliğinde Les Ottomans’ta gerçekleşen ve cemiyet, iş, sanat dünyasının önde gelen isimlerinin ilgiyle izlediği ve büyük beğeni toplayan sunumda Zuhair Murad’ın 2017-18 Sonbahar Kış sezonundan çarpıcı parçalar sergilendi.

Zuhair Murad Koleksiyonu Türkiye’de ilk kez ve sadece Vakko’da

Ünlü tasarımcı Zuhair Murad; Sonbahar Kış 2017-18 sezonunda Françoise Hardy, Marianne Faithfull ve Brigitte Bardot gibi 1960’ların ikonik kadınlarından ilham alarak günümüzün sosyal takvimleri yoğun, şık ve zarif kadınlarına hitap eden bir koleksiyona imza atıyor.

Sezona hakim olan genç ve özgür ruhun, çağdaş ve grafik tasarımlara yön verdiği koleksiyonda her bir parça en üst seviyede zanaat hünerleri ile hayata geçiyor ancak günlük hayatın hızlı ve yoğun temposuna uyum sağlamaktan geri kalmıyor. Zuhair Murad’ın güncel giyim kodlarıyla rafine bir tavırla oynadığı ve lüksün özgürlüğünü ilan ettiği tasarımlarıyla zamansız ve iddialı bir şıklık sunarak, özel gecelerde tüm ihtişamı ile göz kamaştırmak isteyenlerin vazgeçilmez tercihi oluyor.

Kırmızı halının vazgeçilmez ismi Zuhair Murad Türkiye’ de ilk kez ve sadece VAKKO’larda görkemli koleksiyonuyla Vakko dostlarıyla buluşuyor.