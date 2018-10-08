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Dünyaca Ünlü Markaları Buluşturan Açılış

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Açılış, Davet

Dünyaca Ünlü Markaları Buluşturan Açılış

yazan:
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Alaçatı, Çeşme, Bodrum ve Adana’dan sonra 5. Şubesini Ankara Galleria AVM’de açan 40 Million Optik ATO Başkanı Gürsel Baran’ın katıldığı davet ile kapılarını araladı.

Türkiye genelinde şubeleri bulunan 40 Million Optik, 5. Şubesini Galleria AVM’de açtı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın açılış kurdelesini kestiği davete Ankara’nın iş ve cemiyet hayatının  önde gelen isimler yoğun ilgi gösterdi. Davette Harley Davison Grubu motorları ile renk katarken AntiPas müzik grubu canlı performanslarıyla davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Keman virtüözü Ezgi Türkoğlu’nun da canlı performans gerçekleştirdiği davette konuklara dünyaca ünlü markaların yeni sezon gözlükleri tanıtıldı.

40 Million Optik Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yılmaz ve ATO Başkanı Gürsel Baran’ın kurdela kesimi ile başlayan organizasyon geç saatlere kadar devam etti. Ticareti canlandırmak adına gerçekleştirilen faaliyetleri desteklediklerini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, “ Dünyaca ünlü markaları buluştan 40 Million optik 5. Şubesini Ankara’da açtı. Bu girişimi ile Türkiye ekonomisine katkılarından dolayı Zeki Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Bu tarz girişimlerin önümüzdeki dönemde artmasını ve herkese örnek olmasını temenni ederim. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak, girişimlerini sürdüren tüm iş yeri sahiplerine desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

40 Million Optik Hakkında

40 MILLION güneş gözlükleri, dünya modasını yakından takip eden usta eller tarafından, feminen çizgilerin estetik ve teknolojiyle harmanlanarak özgün bir tasarıma kavuşturulması felsefesiyle yaratılmaktadır. Temel tasarım malzemesi olarak kullanılan Japon titanyumu ile üretilen çerçevelere bir kuyumcunun ince işçiliğiyle 18K veya 24K altın kaplama uygulanarak daha elit ve soft bir görünüm kazandırılmaktadır. Asetat ve metalin sanatkâr ellerde bir araya getirilmesiyle kendi tasarım özgünlüğüne ulaşan 40 MILLION güneş gözlükleri, zengin model ve renk seçenekleri ile dünyanın farklı köşelerindeki kullanıcıların yaşamlarına renk katmaktadır.

40 MILLION güneş gözlükleri yüksek üretim kalitesi ve ergonomik yapısıyla kullanım rahatlığı sağlarken, gözlerinizi de zararlı etmenler ve ultraviyole ışınlarından en üst seviyede koruyacaktır. Aynı zamanda, şık ve zarif bir aksesuar olan 40 MILLION güneş gözlüklerinin büyük bir bölümü her yıl yenilenen kreasyonlarında, gündelik kullanıma uygun modeller yanında, iş kıyafetlerinizi veya akşam yemeği kıyafetlerinizi tamamlayacak özgün tasarımları da mutlaka bulacaksınız.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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