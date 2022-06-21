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Düğüne Siyasiler Akın Etti

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Ecem Baygün, Yavuz Vural
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Oktay Vural
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Elif, Engin Baytar
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Ecem Kubat
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Eda Korkut
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Seda Sav
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Betül Kara, Kezban Caner, Melda Altuğ Ateş, Neslihan Bukan Özçelik, Sibel Sönmez Çolakoğlu , Tolunay Baygün, Aynur Baygün
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Sema Damgacı, Neşe Yetişgin, Zeynep Kurtoğlu, Nil KurtoğluTuğba Aykoç ,Aynur Baygün
Davet, Düğün

Düğüne Siyasiler Akın Etti

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Eski bakanlardan Oktay Vural’ın oğlu Yavuz Vural, hukuk fakültesinde okuduğu sırada tanıştığı Ecem Baygün ile Ankara’da düzenlenen şık bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.

Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural’ın oğlu Yavuz Vural ile Ecem Baygün, Ankara İncek’te düzenlenen şık bir düğün ile hayatlarını birleştirdi. Çiftin yakınlarının ve politikanın önemli isimlerinin katıldığı törende siyasiler, çiftin nikâhına şahitlik yaptı. Nikâhın ardından tebrikleri kabul eden çift, düğün sonrasında balayı için önce Antalya’ya, sonra da Güney Kore’ye seyahat etti. Yavuz Vural, Vesta Legal isimli hukuk ofisinde şahıslar ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verirken, Ecem Baygün ise özel bir hukuk ofisinde avukatlık mesleğini sürdürüyor. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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