Düğüne Siyasiler Akın Etti
Eski bakanlardan Oktay Vural’ın oğlu Yavuz Vural, hukuk fakültesinde okuduğu sırada tanıştığı Ecem Baygün ile Ankara’da düzenlenen şık bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.
Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural’ın oğlu Yavuz Vural ile Ecem Baygün, Ankara İncek’te düzenlenen şık bir düğün ile hayatlarını birleştirdi. Çiftin yakınlarının ve politikanın önemli isimlerinin katıldığı törende siyasiler, çiftin nikâhına şahitlik yaptı. Nikâhın ardından tebrikleri kabul eden çift, düğün sonrasında balayı için önce Antalya’ya, sonra da Güney Kore’ye seyahat etti. Yavuz Vural, Vesta Legal isimli hukuk ofisinde şahıslar ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verirken, Ecem Baygün ise özel bir hukuk ofisinde avukatlık mesleğini sürdürüyor.
Yorum Bırakın