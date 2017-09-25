Tempo Düşürmeyen Düğün Töreni
Danıştay üyesi Tülin Özgenç ve Emekli Yargıtay üyesi Erol Özgenç’in oğulları ODTÜ Kimya mezunu Mert Özgenç ve Gama Holding’te çalışan Ferit Erkekli ve Eczacı Yüksel Erkekli’nin kızları Gül Erkekli rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi.
Düğüne iş, siyaset dünyası ve cemiyet hayatından ünlü simalar katılım gösterdi. Aile ve yakın dostları çifti bu önemli günlerinde yalnız bırakmadı. Keyifli gecede dans pisti bir an olsun boş kalmadı. İncek Arena’da dünyaevine giren çift ve davetlilerin enerjisi gece boyunca yüksekti.