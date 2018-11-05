Tek Gül Konseptli Masal Düğünü

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İş dünyasının gözde çifti KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam ve BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen rüya gibi bir düğün töreni ile dünyaevine girdi.

İnşaat sektöründe gerçekleştirdiği öncü projeleri ile yaklaşık yarım asırdır Başkent Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve zarif eşi Kadriye Bezci’nin oğulları Efe Bezci ile Ankara iş dünyasının önemli ve sevilen ailelerinden sektör lideri KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Baykam ve eşi Noter Handan Baykam’ın kızı Çağla Baykam, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen masalsı bir düğünle aşklarını taçlandırdılar. Görkemli düğüne, İstanbul ve Ankara iş, siyaset, sanat ve cemiyet dünyasından bir çok seçkin isim katıldı. Ülkemizi yurt dışında ve içinde en iyi şekilde temsil eden BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci ve KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam’ın nikahın şahitliklerini de çiftin anneleri yaptı. Dünyayı gezmeyi ve keşfetmeyi seven çift balayı için Meksika’nın Cancun ve Tulum ile Miami Key West’i seçerken; bu özel geceye yaklaşık 600 seçkin konuk katıldı.