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Tek Gül Konseptli Masal Düğünü

Ahmet-Dolin Borak
Aksel Şahin
Ayşegül Öztürk
Banu-Örsan Alpaslan
Başak-Ceylan Torun
Begüm Akış
Begüm Kayum
Behzat Gerçeker, Efe Bezci, Çağla Baykam
Beril-Alp Paksoy
Berkan-Çağla Baykam, Efe Bezci, Handan Baykam
Özlem-Beşte İncik
Beyza-Mert Alpaslan
Burak Işık
Burcu-Zeynel Özer
Can Çavuşoğlu
Cenk Öztanık
Cihan Şensözlü
Deniz Kutlu
Ebru Bakır
Ece Salıcı
Elif Damgacı
Enbe Orkestrası
Engin İnanç
Erdem-Aysu Erkul
Evren-Ebru Küçükbaşkan
Gökçen-Baran Mollaoğlu
Gülce Lina
Handan Baykam, Yıldırım Mayruk, Muammer Yaprakgül
İnci Koparan
İpek Yakupoğlu, Zelal Aytin
Kadriye-Salih-Efe Bezci, Çağla-Berkan-Handan Baykam
Lara
Lara
Mahmut Orhan, Efe Bezci, Çağla Baykam
Meriç-Aycan Yağanoğlu
Merve-Nurcan Baykam
Mine-Sinan Aygün
Murat Aksu
Murat Aksu, Kürşat Badem
Murat Güleç
Berkay-Nazlı Gülle
Nevbahar-Fuat Atalay
Nilüfer Çevikel
Nurdan-Nuh Acar
Oya-Bülent Gökgöz
Reşit-Betül Ökten
Salih-Kadriye Bezci, Handan-Berkan Baykam
Sanem-Ali Ataseven
Selin Açık, Vildan Ertürk
Sibel Baykam, Efe Bezci, Çağla Baykam, Mutahhar Baykam, Bedri Baykam
Sibel Baykam, Mutahhar Baykam, Bedri Baykam
Şule Alaybeyoğlu, Nazife-Bekir Akar
Tuğberk-Buse Hıdıroğlu
Yıldırım Mayruk, Muammer Yaprakgül
Yusuf-Ceren Tanık
Zafer Yıldırım
Zeynep-Tonguç Değer
Düğün

Tek Gül Konseptli Masal Düğünü

yazan:
22
Okuma süresi 1 dakika

İş dünyasının gözde çifti KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam ve BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen rüya gibi bir düğün töreni ile dünyaevine girdi.

İnşaat sektöründe gerçekleştirdiği öncü projeleri ile yaklaşık yarım asırdır Başkent Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve zarif eşi Kadriye Bezci’nin oğulları Efe Bezci ile Ankara iş dünyasının önemli ve sevilen ailelerinden sektör lideri KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Baykam ve eşi Noter Handan Baykam’ın kızı Çağla Baykam, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen masalsı bir düğünle aşklarını taçlandırdılar. Görkemli düğüne, İstanbul ve Ankara iş, siyaset, sanat ve cemiyet dünyasından bir çok seçkin isim katıldı. Ülkemizi yurt dışında ve içinde en iyi şekilde temsil eden BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci ve KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam’ın nikahın şahitliklerini de çiftin anneleri  yaptı. Dünyayı gezmeyi ve keşfetmeyi seven çift balayı için Meksika’nın Cancun ve Tulum ile Miami Key West’i seçerken; bu özel geceye yaklaşık 600 seçkin konuk katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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