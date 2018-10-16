Raffles Hotel’de Görkemli Düğün

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Lütfi-Mesude Öztanık’ın oğlu Cenk Öztanık, Cemil-Ayşe Kazancı’ nın kızı Ecem Kazancı ile Raffles Hotel’de yapılan görkemli bir törenle mutluluğa “evet” dedi.

Arkadaşları vasıtasıyla tanışan ve yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çiftin düğününe iş, sanat ve cemiyet hayatından 900 davetli katıldı. Aileler konukları kapıda karşılarken tebrikleri kabul etti. Davetliler nikah öncesi kokteyle alınırken nikah saatinin yaklaşmasıyla nikahın kıyılacağı salona geçtiler. Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç’ın kıydığı nikahta, damadın şahitliğini Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Spor kulübü Başkanı Ali Koç, iş adamı Mustafa Erdoğan ve Çilem Cevahiroğlu yaparken, gelinin şahitliğini gelinin yakın arkadaşı Derya Ayaydın, Zeynep Büyüktopçu ve Emir Yunusoğlu yaptı. Damat Cenk Öztanık Tom Ford imzalı damatlık giyerken Ecem Öztanık ise Beyrutlu ünlü modacı Ali Younes imzalı gelinliği ile adeta göz kamaştırdı. Nikah sonrası genç çift, sanatçı Ebru Gündeş’in şarkıları ile eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan genç popçu Murat Dalkılıç düğüne katılan davetlileri söylediği hareketli şarkılarla eğlendirdi. Nikah sonrası genç çift balayı için Los Angeles, San Francisco ardından Bora Bora adalarına gidecekler.