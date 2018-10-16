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Raffles Hotel’de Görkemli Düğün

Cenk Öztanık, Ecem Kazancı
Adalet-Aydın Ayaydın
Ahmet Çalık
Ahmet-Ayşegül Yüksel
Arzu-Sema Maliki
Aslı-Metin Şen
Aslıhan-Arda Turan
Ayşen-Cemil-Ecem Kazancı, Cenk-Mesude-Lütfi Öztanık
Bahar-Ozan Ser
Berna-Ali Nur Çebi
Beyhan-Egemen Bağış
Cengiz-Sinem Ayan
Doruk-Tuğana Savgı
Ecem-Mert Gocay
Erengül-Haluk-Süreyya Ulusoy
Ethem Sancak
Feryal Gülman
Geylani-Bilal Kadayıfçıoğlu
Gülay Kamaz
Hakan Akkaya
Hakan Baş, Bensu Soral
Hüsamettin-Simla Beyazıt
İrem Kefeli, Gökhan Koşar
Işıl-Rüştü Reçber
Mehmet Aslan
Nihat Özdemir
Nur Yerlitaş
Özlem Ulusoy
Pınar-Murat Talay
Reyhan-Cemal Kalyoncu
Sedef-Alpsel Mercan
Sema Sipahioğlu
Serdar Bilgili
Serhan-Sare Çetinkaya
Serra Tokar
Sitare Kalyoncuoğlu
Süleyman-İpek Toplusoy
Yalçın-Aylin yılmaz
Yüksel Mermer
Düğün

Raffles Hotel’de Görkemli Düğün

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Lütfi-Mesude Öztanık’ın oğlu Cenk Öztanık, Cemil-Ayşe Kazancı’ nın kızı Ecem Kazancı ile Raffles Hotel’de yapılan görkemli bir törenle mutluluğa “evet” dedi.

Arkadaşları vasıtasıyla tanışan ve yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çiftin düğününe iş, sanat ve cemiyet hayatından 900 davetli katıldı. Aileler konukları kapıda karşılarken tebrikleri kabul etti. Davetliler nikah öncesi kokteyle alınırken nikah saatinin yaklaşmasıyla nikahın kıyılacağı salona geçtiler. Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç’ın kıydığı nikahta, damadın şahitliğini Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Spor kulübü Başkanı Ali Koç, iş adamı Mustafa Erdoğan ve Çilem Cevahiroğlu yaparken, gelinin şahitliğini gelinin yakın arkadaşı Derya Ayaydın, Zeynep Büyüktopçu ve Emir Yunusoğlu yaptı. Damat Cenk Öztanık Tom Ford imzalı damatlık giyerken Ecem Öztanık ise Beyrutlu ünlü modacı Ali Younes imzalı gelinliği ile adeta göz kamaştırdı. Nikah sonrası genç çift, sanatçı Ebru Gündeş’in şarkıları ile eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan genç popçu Murat Dalkılıç düğüne katılan davetlileri söylediği hareketli şarkılarla eğlendirdi. Nikah sonrası genç çift balayı için Los Angeles, San Francisco ardından Bora Bora adalarına gidecekler.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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