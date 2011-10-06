Peri Masallarını Andıran Düğün
Teknik Yapı Holding İcra Kurulu Üyesi Tolga Ülkealan ile Kariyer.net’te yönetici olarak çalışan İdil Birdal; Sheraton Otel’de düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile evlendiler.İki yıl önce arkadaşları aracılığıyla tanışan çiftin nikah şahitliklerini TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, Nurtekin Demirtaş, Gülben Cirav, Ceyda Kaya ve Oktay Ünsal üstlendi. 23 Nisan’da aile arasında sade bir nişan töreniyle önemli bir adım atan çiftin düğünleri peri masallarını aratmadı. Balo salonuna alkışlar ve konfetiler eşliğinde giren çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Yeni evli çift düğünden sonra balayı adresi olarak Amerika’nın tatil cenneti olarak bilinen Miami’yi tercih ettiler.CSA Organizasyon tarafından hazırlanan Sheraton Otel Balo Salonu davetliler tarafından büyük beğeni topladı ve gecede sahne alan Mavi Orkestrası’nın yanısıra gelin İdil Birdal’ın sahnede seslendirdiği parçalar, düğüne katılan konuklara unutamayacağı bir gece yaşattı.
Tuncay ÇOBANER
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