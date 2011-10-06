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Peri Masallarını Andıran Düğün

Düğün

Peri Masallarını Andıran Düğün

yazan:
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Teknik Yapı Holding İcra Kurulu Üyesi Tolga Ülkealan ile Kariyer.net’te yönetici olarak çalışan İdil Birdal; Sheraton Otel’de düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile evlendiler.İki yıl önce arkadaşları aracılığıyla tanışan çiftin nikah şahitliklerini TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, Nurtekin Demirtaş, Gülben Cirav, Ceyda Kaya ve Oktay Ünsal üstlendi. 23 Nisan’da aile arasında sade bir nişan töreniyle önemli bir adım atan çiftin düğünleri peri masallarını aratmadı. Balo salonuna alkışlar ve konfetiler eşliğinde giren çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Yeni evli çift düğünden sonra balayı adresi olarak Amerika’nın tatil cenneti olarak bilinen Miami’yi tercih ettiler.CSA Organizasyon tarafından hazırlanan Sheraton Otel Balo Salonu davetliler tarafından büyük beğeni topladı ve gecede sahne alan Mavi Orkestrası’nın yanısıra gelin İdil Birdal’ın sahnede seslendirdiği parçalar, düğüne katılan konuklara unutamayacağı bir gece yaşattı.

 


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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum(1)

  • Tuncay ÇOBANER

    12 Haziran 2012

    TANIŞMAK İSTERİM SİZİNLE

    reply

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