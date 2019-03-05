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Mutluluğa ‘’Evet’’ Dediler

Yaşar-Rasim Çağlar, Damla-Volkan Tufan
Zeynep-Rıfat Şahin
Ahu-Hacı Coşkun
Berfin Kayıkçı
Burçin-Ömer Arslan
Büşra Yıldırım
Çağla-Gökhan Ulusoy
Feza Sayer
Zeynep Akgün, İago Frederici
Furkan Karaduman, Damla Bal
Kaan-Canan Demiroğlu
Zeynep Önel
Nesrin Yılmaz
Mücahit-Kübra Aslan
Düğün

Mutluluğa ‘’Evet’’ Dediler

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

CR Aydınlatma ve Yapı’nın ortağı Can Çağlar ile Mimar Berçem Kayıkçı, Sheraton Otel’de birçok davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle dünya evine girdiler. 

Arkadaş ortamında başlayan ilişkilerini bir sene önce nişanlanarak taçlandıran genç çift, ünlü şarkıcı Berkay’ın sahne aldığı, Sheraton Otel’de gerçekleşen düğünleriyle hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin gelinlik ve damatlık tercihleri Vakko’dan yana olurken düğün organizasyonunu Sak Organizasyon üstlendi. Çift, balayı rotasını Maldivler olarak belirledi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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