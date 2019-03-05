Mutluluğa ‘’Evet’’ Dediler

Okuma süresi 1 dakika

CR Aydınlatma ve Yapı’nın ortağı Can Çağlar ile Mimar Berçem Kayıkçı, Sheraton Otel’de birçok davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle dünya evine girdiler.

Arkadaş ortamında başlayan ilişkilerini bir sene önce nişanlanarak taçlandıran genç çift, ünlü şarkıcı Berkay’ın sahne aldığı, Sheraton Otel’de gerçekleşen düğünleriyle hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin gelinlik ve damatlık tercihleri Vakko’dan yana olurken düğün organizasyonunu Sak Organizasyon üstlendi. Çift, balayı rotasını Maldivler olarak belirledi.