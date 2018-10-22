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Mutluluğa Evet Dediler

Ayşe Yönkul, Bora Koçak
Ali-Tolga-Merve Ertürk
Can-Cem-Ece Koçak
Cenk-Pervin-Murat Konanç
Çağrı-Emel Sivri
Figen-Yaşar Aşıcı
Fikret-Aydan Küçükel
Gönül-Ali Kaynak
Görkem-Kürşad Aydın
Kerem-Merve-Kayra Beren Sefer
Melek Kutlucan
Nil-Perizat-Ertan Ertürk
Nusret-Nurdan Koçak, Fatma-Mustafa Yönkul
Şule-Mehmet Gürkan
Şule-Oytun Kaynak
Düğün

Mutluluğa Evet Dediler

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Akademisyen Ayşe Yönkul ve iş adamı Bora Koçak üç yıllık birlikteliklerini Bilkent Otel’de gerçekleşen düğünle taçlandırdı.

Mayıs ayında nişanlanan Ayşe Yönkul ve Bora Koçak, ailelerinin ve dostlarının yalnız bırakmadığı bir düğünle dünyaevine girdiler. Gelin hanım gelinlik tercihini Beyaz Butik’ten yana kullanırken damat Bora Koçak damatlık için Sarar’ı tercih etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde konuklar genç çiftin mutluluğuna ortak oldular. Koçak çifti balayı içinse Antalya’yı tercih etti.

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Yazar Hakkında: /

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