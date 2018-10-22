Mutluluğa Evet Dediler

Okuma süresi 1 dakika

Akademisyen Ayşe Yönkul ve iş adamı Bora Koçak üç yıllık birlikteliklerini Bilkent Otel’de gerçekleşen düğünle taçlandırdı.

Mayıs ayında nişanlanan Ayşe Yönkul ve Bora Koçak, ailelerinin ve dostlarının yalnız bırakmadığı bir düğünle dünyaevine girdiler. Gelin hanım gelinlik tercihini Beyaz Butik’ten yana kullanırken damat Bora Koçak damatlık için Sarar’ı tercih etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde konuklar genç çiftin mutluluğuna ortak oldular. Koçak çifti balayı içinse Antalya’yı tercih etti.