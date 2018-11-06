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İstanbul ve Ankara Cemiyetini Buluşturan Düğün

Önder Akalın,Işık Tekışık,Irmak Akalın,Hasancan Tanış,Sevim Akalın,Deniz Tanış
Hacı Sabancı,Nazlı Kayı
Işık Tekışık,Arzu Sabancı
Zeynep Köksalan
Füsun Şener
Murat-Elif Başman
Yeşim Teoman,Hande Turan
Düğün

İstanbul ve Ankara Cemiyetini Buluşturan Düğün

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Sevinç Akalın- İş adamı Önder Akalın’ın kızları avukat Irmak Akalın ile Tekışık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Işık Tekışık ile İş adamı Deniz Tanış’ın oğulları Arçelik Bayi Yönetmeni Hasan Can Tanış’ın düğünleri İstanbul Le Meridien Otelinde yapılan görkemli düğünle gerçekleşti.

Genç çiftin nikâh şahitlerini Ömer Sabancı ve Ertuğrul Akalın üstlendi. Lavin organizasyon tarafından gerçekleştirilen şık ve görkemli düğün törenine İstanbul ve Ankara’dan çok sayıda davetli katıldı. Arzu-Ömer Sabancı, Elif-Murat Başman, Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, Devlet Eski Bakanı Ünal Erkan ve eşi, Füsun Şener, Zeynep Köksalan, Aysun Bölünmez, Gülennur Aydın, Sibel Helvacıoğlu düğüne katılan davetliler arasındaydı.  Çift düğünün ardından balayı için rotasını Roma ve Venedik’e çevirdi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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