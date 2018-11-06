İstanbul ve Ankara Cemiyetini Buluşturan Düğün

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Sevinç Akalın- İş adamı Önder Akalın’ın kızları avukat Irmak Akalın ile Tekışık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Işık Tekışık ile İş adamı Deniz Tanış’ın oğulları Arçelik Bayi Yönetmeni Hasan Can Tanış’ın düğünleri İstanbul Le Meridien Otelinde yapılan görkemli düğünle gerçekleşti.

Genç çiftin nikâh şahitlerini Ömer Sabancı ve Ertuğrul Akalın üstlendi. Lavin organizasyon tarafından gerçekleştirilen şık ve görkemli düğün törenine İstanbul ve Ankara’dan çok sayıda davetli katıldı. Arzu-Ömer Sabancı, Elif-Murat Başman, Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, Devlet Eski Bakanı Ünal Erkan ve eşi, Füsun Şener, Zeynep Köksalan, Aysun Bölünmez, Gülennur Aydın, Sibel Helvacıoğlu düğüne katılan davetliler arasındaydı. Çift düğünün ardından balayı için rotasını Roma ve Venedik’e çevirdi.