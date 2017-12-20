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Düğününde Stilini Konuşturdu

AYŞEGÜL AYGÜN COŞKUN
ERDAL ÇARDAK
FULYA SEZEN, ERMAN GÜLTEKİNOĞLU
KUBİLAY SAKARYA
NAZLI TANRIKULU
NEHİR-CANNİSO TARRAGANO
NURŞEN-FUAT GÜLTEKİNOĞLU, NEBAHAT-ERKAL SEZEN
SEFA ÇOL
YASMİN ZAİTER
Düğün

Düğününde Stilini Konuşturdu

yazan:
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Blogger ve stil danışmanı Fulya Sezen ile bilgisayar mühendisi Erman Gültekinoğlu, şık bir düğünle evlendi.

Çiftin Swissotel’deki düğününe çok sayıda arkadaşı, aile dostları ve sevenleri katıldı. Düğünün ev sahipliğini, gelinin ailesi Nebahat-Erkal Sezen ve damadın ailesi Nurşen-Fuat Gültekinoğlu üstlendi. Çiftin şahitliklerini Faruk Zafer Akkaya ile Atilla Yar yaptı. Fulya Sezen, özel tasarım gelinliğiyle oldukça beğeni topladı. Renkli görüntülerle geç saatlere kadar devam eden düğünde Ersan Başbuğ sahne aldı. Çift, balayı için New York’a uçacak.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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