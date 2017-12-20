Düğününde Stilini Konuşturdu
Blogger ve stil danışmanı Fulya Sezen ile bilgisayar mühendisi Erman Gültekinoğlu, şık bir düğünle evlendi.
Çiftin Swissotel’deki düğününe çok sayıda arkadaşı, aile dostları ve sevenleri katıldı. Düğünün ev sahipliğini, gelinin ailesi Nebahat-Erkal Sezen ve damadın ailesi Nurşen-Fuat Gültekinoğlu üstlendi. Çiftin şahitliklerini Faruk Zafer Akkaya ile Atilla Yar yaptı. Fulya Sezen, özel tasarım gelinliğiyle oldukça beğeni topladı. Renkli görüntülerle geç saatlere kadar devam eden düğünde Ersan Başbuğ sahne aldı. Çift, balayı için New York’a uçacak.
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