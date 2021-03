Demirağ ve Alkoçlar Ailelerinin Mutlu Günü

Okuma süresi 1 dakika

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu, Ender – Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar, Ocak ayında nişanlandığı HD Group’un ikinci kuşak yöneticisi Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi.

Uzun süredir aşk yaşayan ilişkilerini ocak ayında nişanlanarak taçlandıran genç çift, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törende Aslışah Alkoçlar, Özgür Masur imzası taşıyan gelinliği ile göz kamaştırdı. Herkes tarafından oldukça beğenilen gelinliğin esin kaynağının ise anneannesi usta oyuncu Hülya Koçyiğit olduğu ortaya çıktı.