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Demirağ ve Alkoçlar Ailelerinin Mutlu Günü

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Demirağ ve Alkoçlar Ailelerinin Mutlu Günü

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Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu, Ender – Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar, Ocak ayında nişanlandığı HD Group’un ikinci kuşak yöneticisi Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi.

Uzun süredir aşk yaşayan ilişkilerini ocak ayında nişanlanarak taçlandıran genç çift, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törende Aslışah Alkoçlar, Özgür Masur imzası taşıyan gelinliği ile göz kamaştırdı. Herkes tarafından oldukça beğenilen gelinliğin esin kaynağının ise anneannesi usta oyuncu Hülya Koçyiğit olduğu ortaya çıktı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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