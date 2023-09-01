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Çırağan’da Görkemli Düğün

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Düğün

Çırağan’da Görkemli Düğün

yazan:
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Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras, Çırağan Sarayı’ndaki unutulmaz bir düğünle dünyaevine girdi.

Ünlü modacı Nedret Taciroğlu’nun kızı Yasemin Taciroğlu, The Galliard restoran zincirinin sahibi iş insanı Ahmet Uras ile hayatını birleştirdi. Üç yıl önce tanışan çiftin düğünü, Çırağan Sarayı’nın büyülü atmosferinde gerçekleşti. İş, cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törende Uras ve Taciroğlu, orkestra eşliğinde “evet” dedi. Yasemin Hanım’ın gelinliği, kendisi ve annesinin ortak markası olan Nedo by Nedret Taciroğlu Couture tarafından hazırlanırken Ahmet Uras’ın damatlığı ise Beymen’den tercih edildi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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