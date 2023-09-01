Çırağan’da Görkemli Düğün
Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras, Çırağan Sarayı’ndaki unutulmaz bir düğünle dünyaevine girdi.
Ünlü modacı Nedret Taciroğlu’nun kızı Yasemin Taciroğlu, The Galliard restoran zincirinin sahibi iş insanı Ahmet Uras ile hayatını birleştirdi. Üç yıl önce tanışan çiftin düğünü, Çırağan Sarayı’nın büyülü atmosferinde gerçekleşti. İş, cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törende Uras ve Taciroğlu, orkestra eşliğinde “evet” dedi. Yasemin Hanım’ın gelinliği, kendisi ve annesinin ortak markası olan Nedo by Nedret Taciroğlu Couture tarafından hazırlanırken Ahmet Uras’ın damatlığı ise Beymen’den tercih edildi.
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