Büyük Aşta Mutlu Son
4 yıl önce iş ortamında tanışan ve iki yıldır birlikte olan İsmail Fırat Çevik ve Merve Dönmez gerçekleştirdikleri şık nikah töreni ile dünya evine girdi.
Turizm sektörünün öncü firmalarından Saltur’un sahibi İsmail Fırat Çevik ve yine turizm sektöründe faaliyet gösteren Merve Dönmez aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmışlardı. Şahitler huzurunda büyük bir mutluluk ile “Evet” yanıtını veren çift, ilk danslarının ardından tebrikleri kabul etti. Çift balayı olarak Güney Amerika turu düşündüklerini dile getirdi.