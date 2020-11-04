Büyük Aşkta Mutlu Son

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Bir yıl önce tanışan ve evlilik kararı alan Samsun Bolu Mangal Lokanta Zincirleri’nin sahibi Ayla İspir ile Eko İnşaat’ın sahibi İbrahim Nursel Yaykıran çifti şık ve sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi.

Sardina Balık’ta sade bir tören düzenleyen çiftin nikah şahitliğini Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile HRS Hastanesi Başhekimi Coşkun Aydın üstlendi. Çiftin hayatlarını birleştirdiği mutlu gününe iş ve cemiyet hayatından değerli isimler katıldı. Evcil hayvanlarının da katılabilecekleri bir tatil istediklerini belirten çift, balayı adresi olarak Bodrum’u tercih etti.