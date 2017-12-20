Büyük Aşkta Mutlu Son
Ortodontist Hande Odabaşı ve Çene Cerrahisi Uzmanı Çağrı Özçelebi Wyndham Otel’de gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirdi.
Bir buçuk yıl önce İzmir’de ortak arkadaşlarının düğününde tanışan Odabaşı ve Özçelebi çifti mutluluğa ilk adımı mayıs ayında aile arasında gerçekleşen nişan töreni ile attı. Davetlilerin katılımının ardından nikah masasındaki yerini alan çift, nikah memurunun sorusuna ‘’evet’’ yanıtını verdikten sonra ilk danslarını gerçekleştirdi. Çiçeği burnunda çift düğünün ardından balayı adresi olarak öncelikle Singapur’a ardından Bali’ye gideceklerini belirtti.
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