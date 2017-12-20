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Büyük Aşkta Mutlu Son

SEDA-CAN ÇAVUŞOĞLU
AYHAN-SELDA TUNCER
BURCU-SAVAŞ KAHYAOĞULLARI
ÇAĞATAY-ASLI GÜNAYDIN
ÇİLEM KAVAKLIOĞLU, ÇAĞATAY PİRİM
DOĞU ALPAT ÇİÇEK, VOLKAN ÇİÇEK
ERSUN-BURÇE GUSHİ
GEVHER ÖZDEMİR
HAKAN-İREM KURT
İLKİM-İREM KARADAĞ
MEHMET-TUĞÇE TARTICI
MERVE-BERKİN ÖZTÜRK
NESLİGÜL ŞİRİN, MERİÇ KAAN KUĞU
ONUR-CEREN DEMİRTAŞ
ÖZGE ÖNCÜ, ALTUĞ YENİAY
RIZA-BİLGEN YILDIRIM
SEDA YILDIRIM
TUĞÇE YILMAZ, AHMET KAŞIKÇIOĞLU
UĞUR ODABAŞI, ONUR ODABAŞI, MELİHA ODABAŞI, FİRDEVS ODABAŞI, GÜNEŞ BAŞOĞLU, SİBEL BAŞOĞLU, CİHAN BAŞOĞLU, DİDEM ODABAŞI
Düğün

Büyük Aşkta Mutlu Son

yazan:
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Ortodontist Hande Odabaşı ve Çene Cerrahisi Uzmanı Çağrı Özçelebi Wyndham Otel’de gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirdi.

Bir buçuk yıl önce İzmir’de ortak arkadaşlarının düğününde tanışan Odabaşı ve Özçelebi çifti mutluluğa ilk adımı mayıs ayında aile arasında gerçekleşen nişan töreni ile attı. Davetlilerin katılımının ardından nikah masasındaki yerini alan çift, nikah memurunun sorusuna ‘’evet’’ yanıtını verdikten sonra ilk danslarını gerçekleştirdi. Çiçeği burnunda çift düğünün ardından balayı adresi olarak öncelikle Singapur’a ardından Bali’ye gideceklerini belirtti.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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