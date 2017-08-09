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Boğaz’ın Görkeminde Düğün Töreni

Ömer Gürsoy, Gökçe Atakaş ile Çırağan Sarayı'nda mutluluğa evet dedi.

Davet, Düğün

Boğaz’ın Görkeminde Düğün Töreni

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İş adamı Ömer Gürsoy, Gökçe Atakaş ile 600 davetlinin huzurunda Çırağan Sarayı’nda mutluluğa evet dedi.

Gürsoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Gürsoy’un oğlu iş adamı Ömer Gürsoy ile Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş’ın kızı Gökçe Atakaş, Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün davetiyle dünya evine girdi.

600 konuğun katıldığı düğün, siyaset, iş ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi.

Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Ali Koç birlikte üstlendi. İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kıydığı nikah sonrasında Kenan Doğulu sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gökçe Atakaş Zuhair Murad marka gelinlik tercih ederken, Ömer Gürsoy’un damatlığı Tom Ford imzası taşıyordu. Çiçeği burnunda çift balayı için İtalya’ya bağlı Sardunya Adası’na gitti.

 

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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