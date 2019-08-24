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Balayı Adresi Miami

Burak Ummansu, Nazlı Esen
Ayşe-Süleyman Öcalan, İlkgül-Nevzat Esen
Canan Ökten, İlayda Bayarı
İrem Burcu, Seyit Gökhan Yücel
Merve Kuşdoğan
Utku Can Utkan, Ece Saraçoğlu
Yiğit Korkut
Zeynep Esen
Düğün

Balayı Adresi Miami

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Tea Co. markasının kurucusu Nazlı Esen ile Fitnut markasının kurucusu Burak Ummansu, Hasbahçe’de gerçekleşen masalsı bir düğün ile dünya evine girdi. Düğüne çok sayıda önemli konuk katılım gösterdi.

İş ortamında tanışarak hayatlarını birleştirme kararı alan genç çift, eylül ayında Niki Restoran’da gerçekleştirilen nişan organizasyonunda ilk adımlarını atmışlardı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damat gece boyunca gönüllerince eğlendi. Çiçeği burnunda çift düğünün ardından balayı adresi olarak Miami’yi seçti.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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