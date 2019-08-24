Balayı Adresi Miami
Tea Co. markasının kurucusu Nazlı Esen ile Fitnut markasının kurucusu Burak Ummansu, Hasbahçe’de gerçekleşen masalsı bir düğün ile dünya evine girdi. Düğüne çok sayıda önemli konuk katılım gösterdi.
İş ortamında tanışarak hayatlarını birleştirme kararı alan genç çift, eylül ayında Niki Restoran’da gerçekleştirilen nişan organizasyonunda ilk adımlarını atmışlardı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damat gece boyunca gönüllerince eğlendi. Çiçeği burnunda çift düğünün ardından balayı adresi olarak Miami’yi seçti.
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