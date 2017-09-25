Amerika, İspanya ve Türkiye üçgenindeki büyük aşk evlilikle noktalandı
Başkent’in önemli simalarından Aysun Turanbaranoğlu ve İspanyol genç iş adamı Iago Tome Mato, Wyndam Otel’de gerçekleşen muhteşem birdüğünle hayatını birleştirdi.
Amerika’da eğitimleri esnasında tanışan çift, uzun yıllardır süren arkadaşlıklarını evlilikle noktaladı. İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı düğünde İspanya’dan gelen misafirler de genç çifti yalnız bırakmadı. Elif Adilce ve Ivan Romero Roch’un şahitliğini yaptığı nikah töreninin ardından gece boyunca eğlencenin temposu hiç düşmedi.
Asıl mesleği pilotluk olan ama İspanya’da ailesine ait enerji firmalarının yöneticiliğini yapan genç işadamı Iago Tome Mato ve Aysun Turanbaranoğlu, JW Marriott Otel’de yaptıkları kına gecesi ve mutluluğun dorukta olduğu düğünün ardından balayı için Maldivler’i seçti.
Genç çift mesafelere aldırmadan sürdürdükleri birlikteliği evlilikle taçlandırdıktan sonra yaşamlarını Galicia’da sürdürme kararı aldı.