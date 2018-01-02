Dostluk Kazansın
Geçtiğimiz günlerde Lüksemburg Büyükelçisi H.E. Georges Faber ve eşi Barbara Faber-Mohr Ankara diplomasi topluluğu üyelerine Atılım Üniversitesi’nde Tenis Dostluk Buluşması etkinliği düzenledi.
Düzenlenen etkinlik, tenis severlerin birbirleriyle yarışırken bir yandan da dostça ve eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Spor dolu günün ardından katılımcılar ve eşleri Çankaya’da bulunan Spice Curry House Restaurant’ta keyifli bir aile yemeği yedi. Etkinlik fikrinin sahibi Barbara Faber-Mohr iken Atılım Üniversitesi Kampüsü Kortlarında gerçekleştirilen spor etkinliği Royal Tenis Akademisi ve Güven Hastanesi Çayyolu Kampüsü destekleriyle organize edildi. Renkli geçen organizasyonun bundan sonra her sene tatil sezonunda gerçekleştirilmesi planlandı.
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