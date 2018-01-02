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Dostluk Kazansın

BARBARA FABER
BARBARA FABER
GEORGES FABER
İPEK TEKDEMİR, BARBARA FABER
Davet, Tenis

Dostluk Kazansın

yazan:
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Geçtiğimiz günlerde Lüksemburg Büyükelçisi H.E. Georges Faber ve eşi Barbara Faber-Mohr Ankara diplomasi topluluğu üyelerine Atılım Üniversitesi’nde Tenis Dostluk Buluşması etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlik, tenis severlerin birbirleriyle yarışırken bir yandan da dostça ve eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Spor dolu günün ardından katılımcılar ve eşleri Çankaya’da bulunan Spice Curry House Restaurant’ta keyifli bir aile yemeği yedi. Etkinlik fikrinin sahibi Barbara Faber-Mohr iken Atılım Üniversitesi Kampüsü Kortlarında gerçekleştirilen spor etkinliği Royal Tenis Akademisi ve Güven Hastanesi Çayyolu Kampüsü destekleriyle organize edildi. Renkli geçen organizasyonun bundan sonra her sene tatil sezonunda gerçekleştirilmesi planlandı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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