Dostlarıyla Doğum Günü Partisi

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MAG Dergi Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu, yeni yaşını yakın dostları aynı zamanda cemiyet hayatının önde gelen seçkin isimlerinin katıldığı bir partiyle Marriot Fires&Flavors Restoran’da kutladı.

JW Marriot Otel Fires And Flavors Restoran’da gerçekleşen parti keyifli anlara sahne oldu. Doğum gününe katılan davetlilerle yakıdan ilgilenen Beril Çavuşoğlu, yeni yaş temennileri eşliğinde doğum günü pastasını büyük alkışlar ile kesti. Dostlarına mutlu gününde yanında oldukları için teşekkür eden Beril Hanım, davetlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.