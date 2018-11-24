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Dostlarıyla Doğum Günü Partisi

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Davet

Dostlarıyla Doğum Günü Partisi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

MAG Dergi Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu, yeni yaşını yakın dostları aynı zamanda cemiyet hayatının önde gelen seçkin isimlerinin katıldığı bir partiyle Marriot Fires&Flavors Restoran’da kutladı.

JW Marriot Otel Fires And Flavors Restoran’da gerçekleşen parti keyifli anlara sahne oldu. Doğum gününe katılan davetlilerle yakıdan ilgilenen Beril Çavuşoğlu, yeni yaş temennileri eşliğinde doğum günü pastasını büyük alkışlar ile kesti. Dostlarına mutlu gününde yanında oldukları için teşekkür eden Beril Hanım, davetlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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