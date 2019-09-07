Dostlara Yaz Daveti
Aslı Pehlivanlar, Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan Çeşme’nin yeni eğlence mekanı Balkabağa Alaçatı’da yakın dostlarına bir yaz daveti düzenledi. Mel’s Design, Myshera ve Erhan Özusta Exlusive Jewelery markalarının katılımıyla gerçekleşen davette iş ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü isim yer aldı.
Davete Aslı Pehlivanlar’ın yakın dostları katılırken, misafirler davette stant açan markaların da son koleksiyonlarını inceleme fırsatı buldular. Ev sahibi Aslı Pehlivanlar ile birlikte Balkabağa’nın sahibi Ebru Erbaş’ın da konuklarla yakından ilgilendiği davete iş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Mekanın lezzetli atıştırmalıkları ve kokteylleri eşliğinde davetliler keyifli bir gün geçirirken aynı zamanda da stant açan markalardan alışveriş yapmayı da ihmal etmediler.
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