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Doğum Gününü Yakın Arkadaşlarıyla Kutladı

Fırat Arslan
Burak Küçük
Görkem Alyanak
İbrahim Cangül
Taylan Dalaran
Davet

Doğum Gününü Yakın Arkadaşlarıyla Kutladı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara’nın tanınan simalarından Avukat Fırat Arslan yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda davetlinin olduğu doğum günü partisinda Arslan tüm konuklarla yakından ilgilendi.

İncek Pelops Otel’de gerçekleşen doğum günü partisinde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Fırat Arslan gece boyunca gönlünce eğlendi. Partiye katılan konuklar bol bol fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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