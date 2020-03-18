Doğum Gününü Yakın Arkadaşlarıyla Kutladı
Ankara’nın tanınan simalarından Avukat Fırat Arslan yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda davetlinin olduğu doğum günü partisinda Arslan tüm konuklarla yakından ilgilendi.
İncek Pelops Otel’de gerçekleşen doğum günü partisinde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Fırat Arslan gece boyunca gönlünce eğlendi. Partiye katılan konuklar bol bol fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bir Yorum Ekleyin