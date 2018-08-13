“Disko Kraliçesi” Bodrum’da
“I will survive” şarkısıyla müzik dünyasının unutulmaz isimleri arasına giren Amerikalı efsane şarkıcı Gloria Gaynor, Nef’in özel davetlisi olarak Nef Reserve Yalıkavak’ta sahne aldı.
Dünyada “Disko Kraliçesi” olarak tanınan Gloria Gaynor, Bodrum’da düzenlenen özel etkinlikte sahne aldı. Türkiye’nin lider gayrimenkul şirketi Nef’in özel davetlisi olarak Bodrum’a gelen Gloria Gaynor, dün akşam Nef’in Reserve bakış açısı ile geliştirilen Bodrum’daki iki projesinden biri olan Nef Reserve Yalıkavak’ta düzenlenen organizasyonda sahneye çıktı. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve eşi Emine Timur’un ev sahipliği yaptığı geceye, Beste-Mustafa Yurttaş, Polat-Ekin Gülman, Lara Ünsal, Hülya Eltemur, Şule Argüder ve Özge Sander gibi iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri büyük ilgi gösterdi. Dünyaca ünlü şef Carlo Bernardini’nin etkinliğe özel olarak hazırladığı menüyle renklenen; DJ Murat Tokuz ve Jabbar’ın performanslarıyla bir müzik festivaline dönüşen gecede, müzikseverler Gloria Gaynor’ın şarkıları eşliğinde keyifli bir gece yaşadı.
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