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“Disko Kraliçesi” Bodrum’da

Gloria Gaynor
Emine-Erden Timur
Gizem-Selçuk Çelik
Gloria Gaynor
Hülya Eltemur
Lara Ünsal
Mustafa-Beste Yurttaş
ÖZge Sander, Şule Argüder
Polat-Ekin Gülman
Davet

“Disko Kraliçesi” Bodrum’da

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“I will survive” şarkısıyla müzik dünyasının unutulmaz isimleri arasına giren Amerikalı efsane şarkıcı Gloria Gaynor, Nef’in özel davetlisi olarak Nef Reserve Yalıkavak’ta sahne aldı.

Dünyada “Disko Kraliçesi” olarak tanınan Gloria Gaynor, Bodrum’da düzenlenen özel etkinlikte sahne aldı. Türkiye’nin lider gayrimenkul şirketi Nef’in özel davetlisi olarak Bodrum’a gelen Gloria Gaynor, dün akşam Nef’in Reserve bakış açısı ile geliştirilen Bodrum’daki iki projesinden biri olan Nef Reserve Yalıkavak’ta düzenlenen organizasyonda sahneye çıktı. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve eşi Emine Timur’un ev sahipliği yaptığı geceye, Beste-Mustafa Yurttaş, Polat-Ekin Gülman, Lara Ünsal, Hülya Eltemur, Şule Argüder ve Özge Sander gibi iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri büyük ilgi gösterdi. Dünyaca ünlü şef Carlo Bernardini’nin etkinliğe özel olarak hazırladığı menüyle renklenen; DJ Murat Tokuz ve Jabbar’ın performanslarıyla bir müzik festivaline dönüşen gecede, müzikseverler Gloria Gaynor’ın şarkıları eşliğinde keyifli bir gece yaşadı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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