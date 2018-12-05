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Dilek Hanif’ten Fashionist Gala Gecesine Özel Görkemli Defile

Davet

Dilek Hanif’ten Fashionist Gala Gecesine Özel Görkemli Defile

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Okuma süresi 1 dakika

Sade, zarif ve elegan çizgisiyle tanınan Dilek Hanif, İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu’nu, 4 Aralık Salı akşamı, CNR Fashionist’in gala gecesinde görkemli bir defile ile sergiledi. 72 ülkeden 700 buyer ve sektör profesyonellerinin katılımının beklendiği fuar İstanbul’u moda dünyasının başkenti haline getirmeyi hedefliyor.

El işçiliği ve özel kumaşlarla üretilen 40 parçadan oluşan Dilek Hanif İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim İhracat Koleksiyonu benzersiz bir botanik bahçesinden ilham alıyor. Fütüristik dokunuşlarla minimalizme vurgu yapan koleksiyon, Uğurhan Akdeniz’in koreografisi eşliğinde 40 mankenle, 700 buyer ve Avrupa, Amerika, Afrika, Uzak ve Yakın Doğu ile Bağımsız Devletler Topluluğundaki 72 ülkeden sektör profesyonellerine tanıtıldı. 4-6 Aralık günlerinde gerçekleşecek fuarı 15 bin sektör alıcısının takip etmesi bekleniyor. İstanbul’u moda dünyasının başkenti haline getirmek amacıyla yola çıkılan fuarda 500 milyon dolarlık iş hacmi bekleniyor.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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