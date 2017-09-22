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Deniz Bank’tan 20. yaşında yıldızlar geçidi

Davet

Deniz Bank’tan 20. yaşında yıldızlar geçidi

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Deniz Bank’ın kuruluşunun 20. yıl dönümü için Zorlu Center’da düzenlenen özel etkinliğe iş dünyasının, kültür-sanat ve medya camiasının önde gelen isimleri katıldı. Gecede Megastar Tarkan ve ardından dünyanın en eski ve büyük korolarından Rus Kızıl Ordu Korosu performansları ile davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin devamında Süperstar Ajda Pekkan en güzel şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıdı.

DenizBank, kuruluşunun 20. yıldönümünü İstanbul’da gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle kutladı. Zorlu Performans Sanatları Merkez’inde düzenlenen organizasyona iş, kültür – sanat ve medyadan pek çok isim katılırken, geceye Tarkan, Ajda Pekkan ve Rus Kızıl Ordu damgalarını vurdular.

Etkinlikte ayrıca bir ilk yaşandı. Tarkan ve Kızıl Ordu ilk defa aynı sahneyi paylaşarak, Tarkan’ın unutulmaz şarkılarından ‘Dudu’ ve ‘Şımarık’ı beraber seslendirirken, davetlilere müzik ziyafeti sundular. Gecede sahne alan Ajda Pekkan, etkileyici performansı ve en beğenilen şarkıları ile misafirleri coşturdu.

 

Ajda Pekkan

“Hikayemiz, 20 yıl önce kurulan bir hayalin gerçeğe dönüşme öyküsüdür”

Gecede bir konuşma gerçekleştiren DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş 20 yıllık yolculuklarında, her zaman öncelikli motivasyonlarının Türkiye’ye, müşterilerine, birlikte yürüdükleri paydaşlarına ve hissedarlarına değer sağlamak olduğunu vurguladı. Ateş şöyle devam etti; “DenizBank demek ‘değer katmak’ demek. Bugün, heyecanımızı paylaşmak üzere Türkiye’nin en büyük salonlarından birini tek bir koltuk boş kalmamacasına dolduran tüm Deniz dostlarına yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim öykümüz en yalın haliyle 20 yıl önce kurulan bir düşün gerçek olma hikâyesidir. İlmek ilmek şekillenen bu başarı hikayesinin ardında, bugün sayıları 15 bine ulaşan çalışanlarımız, yani bizim tabirimizle ‘Denizcilerimiz’ yer alıyor. Hissedarımız Sberbank’ın küresel vizyonundan aldığımız ilham ve özgüvenle gelecek 20 yıllar için daha büyük hayaller kurmaya hazırız” dedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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