Denizbank’tan 20. Yaşında Görkemli Kutlama
DenizBank’ın kuruluşunun 20. yıl dönümü için Zorlu Center’da düzenlenen özel etkinliğe iş dünyasının, kültür-sanat ve medya camiasının önde gelen isimleri katıldı.
DenizBank, kuruluşunun 20. yıldönümünü İstanbul’da gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle kutladı. Zorlu Performans Sanatları Merkez’inde düzenlenen organizasyona iş, kültür – sanat ve medyadan pek çok isim katılırken, geceye Tarkan, Ajda Pekkan ve Rus Kızıl Ordu damgalarını vurdular. Etkinlikte ayrıca bir ilk yaşandı. Tarkan ve Kızıl Ordu ilk defa aynı sahneyi paylaşarak, Tarkan’ın unutulmaz şarkılarından “Dudu” ve “Şımarık”ı beraber seslendirirken, davetlilere müzik ziyafeti sundular. Gecede sahne alan Ajda Pekkan, etkileyici performansı ve en beğenilen şarkıları ile misafirleri coşturdu.