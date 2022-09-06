Deniz Kenarında Özel Parti
Belirgin hedonizm ile karakterize edilen Valentino Escape 2022 Koleksiyonu, Bodrum’da Maison Valentino ve Beymen iş birliğiyle kutlandı.
Maison Valentino ve Beymen iş birliğiyle düzenlenen özel partiye iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler yoğun katılım gösterdi. Deniz kenarında gerçekleşen etkinliğe, ünlü DJ Wolfram Amedeus müzikleri ve performansıyla eşlik etti. Maison’un arşiv motifleriyle hazırlanan özel koleksiyonun tanıtıldığı gecede konuklar geç saatlere kadar eğlendi. Valentino Escape 2022 Koleksiyonu başta Valentino Yalıkavak Marina olmak üzere seçkin butiklerde satışa sunuldu.
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