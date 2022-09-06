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Deniz Kenarında Özel Parti

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Ayşe Burcu Kaya
Davet

Deniz Kenarında Özel Parti

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Belirgin hedonizm ile karakterize edilen Valentino Escape 2022 Koleksiyonu, Bodrum’da Maison Valentino ve Beymen iş birliğiyle kutlandı.

 

Maison Valentino ve Beymen iş birliğiyle düzenlenen özel partiye iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler yoğun katılım gösterdi. Deniz kenarında gerçekleşen etkinliğe, ünlü DJ Wolfram Amedeus müzikleri ve performansıyla eşlik etti. Maison’un arşiv motifleriyle hazırlanan özel koleksiyonun tanıtıldığı gecede konuklar geç saatlere kadar eğlendi. Valentino Escape 2022 Koleksiyonu başta Valentino Yalıkavak Marina olmak üzere seçkin butiklerde satışa sunuldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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