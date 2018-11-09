Demet Sabancı Çetindoğan’a Hayırseverlikte Mükemmellik Onuru

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Turkish Philantrophy Funds’ın, her yıl topluma pozitif katkı sağlayan hayırseverleri onurlandırıldığı galanın bu yılki onur konuğu Demet Sabancı Çetindoğan oldu.

Turkish Philantropy Funds’ın New York’ta düzenlediği Gala Turkey ONE Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı ve iş İnsanı Demet Sabancı Çetindoğan “Hayırseverlikte Mükemmellik” onuruna layık görüldü. Aynı galada Turkey ONE Derneği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı da Turkish Philantropy Funds’ın özel konuğu olarak yer aldı.

Her yıl hayırseverlik boyutuyla toplumda değişimi destekleyen rol modellerini Mükemmellik Ödülü ile onurlandıran Turkish Philantropy Funds, 2018 yılının “Hayırseverlikte Mükemmellik” onuruna Turkey ONE Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı ve iş İnsanı Demet Sabancı Çetindoğan’ı layık gördü.

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) New York’da bulunan, kar amacı gütmeyen bir filântropi (hayırseverlik) fonu olan Turkish Philanthropy Funds (Türk Hayirseverler Vakfi), her yıl New York’da düzenlediği özel galada hayırsever iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan’ı Türkiye’de sosyo-ekonomik gelişme, cinsiyet eşitliği ve eğitim konularını hedefleyen projeleri dolayısıyla“ Hayırseverlikte Mükemmellik” onuruna layık gördü. Akademisyen, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da Turkish Philantropy Funds’ın galasının özel konuğu olarak T-ONE Derneği’nin Mozaik Yolu projesinin sunumunu yaptı.

Turkish Philantropy Funds’ın değerli yönetim kurulu üyeleri ve katılımcılarının da bulunduğu galada, Demet Sabancı Çetindoğan’a “Hayırseverlikte Mükemmellik” Onurunu Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams takdim etti. Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya da katılımından dolayı Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından özel onur plaketi verildi.

Turkish Philanthropy Funds yönetim kurulu başkanı Mehmet Lütfi Kırdar gecenin açılış konuşmasında TPF’in 11 yıl içerisinde 6000’den fazla bağışçının desteği ile 32 milyon doların üzerinde bağış toplandığını ve bunun 18 milyon dolardan fazla miktarının Türkiye’de eğitim, çevre, kadın hakları ve sağlık konularında çalışan 50’den fazla organizasyona hibe olarak verilmesinden gurur duyduklarını belirterek, filantropi alanında rol modellerinin önemini vurguladı. Türkiye’nin geniş tarih ve kültürünün dünya ile paylaşılmasında üstün başarılar göstermiş ONE Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı ve iş İnsanı Demet Sabancı Çetindoğan‘i “Hayırseverlikte Mükemmellik” ödülünü vermekten TPF olarak büyük gurur duyduklarını belirtti.

Demet Sabancı Çetindoğan; konuşmasında, “Özellikle eğitim konusundaki başarılarını izlediğimiz Turkish Philantropy Funds’un bu değerli organizasyonuna davet edilmekten büyük bir mutluluk duydum. Aile geleneğimizi sürdürerek sosyal sorumluluk projelerine destek vermek en önemli misyonum. Yetenekli çocukların ihtiyaçlarından, onların keşfedilmesine, kadın girişimcilerin desteklenmesinden, eski eserlerin korunmasına kadar pek çok sosyal sorumluluk projesinin içinde gönüllü olarak çalışıyorum.

Aynı zamanda Yaratıcı Çocuklar Derneği olarak da kültürel kimliğinin farkında ama küresel dünyaya inanan barış ve bilim dolu çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Kendimize biçtiğimiz en önemli misyonlardan biri ise kültürel benzerliklerimiz ve tarihsel ortak noktalarımızın altını çizerek küresel barışa katkı yapmak. Bu fikirle yola çıkarak kurucusu olduğum Turkey-ONE Derneğimiz ile ülkemdeki ve coğrafyamdaki kültürel zenginliğin bütün dünyaya ait olduğunu ve hepimizin aynı kaynaktan beslendiğini anlatmaya çalışıyorum. Ortak Nesiller Entegrasyonu olarak hayallerimizin ve hizmet alanımızın sınırı bütün dünya. Bunu bir kez daha bu vesile ile dile getirmekten gurur duyuyorum.

Türkiye’deki kültürel zenginliği, doğal ve tarihi mirası koruyup tanıtmak için çalışmalarına Göbeklitepe’den başlayan bir dernek olarak da ülkemizde 2019 yılının “Göbeklitepe Yılı” olarak ilan edilmesinden de büyük kıvanç duydum. Bütün enerjimi dünyanın barışı ve ortak medeniyetin inşası için vermeye hazırım.” dedi.

Geçtiğimiz ay, Dünya barışı için gerçekleştirdiği, geniş ölçekli etkinlikleriyle dikkat çeken, uluslararası Global Hope Coalition, New York’daki özel etkinlikte Demet Sabancı Çetindoğan’ı T-ONE Derneği ve Yaratıcı Çocuklar Derneği’nde öncülük ettiği projeler dolayısıyla“ Hayırseverlikte Liderlik” ödülüne layık görmüştü. Sabancı Çetindoğan, bu ödüle Türkiye’den layık görülen tek iş insanı oldu.