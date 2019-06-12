En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema kapak-konusu gala muzik video odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Demet Evgar Lay’s ile Yazı Başlatıyor

Demet Evgar
Arzu Kunt
Ayşegül Kayabay
Burcu Şendir
Demet Evgar
Demet Evgar
Demet Evgar
Demet Evgar
Demet Evgar
Elif İnci Aras
Elif Yazıcı Girgin
Esra Eron
İlay Erkök
İlkem Öztürk
Nalan Aksoy
Özge Ergüder
Petek Ertüre
Serap Sarı
Tuğçe Gamsız, Asena Uyguner, Didem Arıkan, Mahmut Sipahi, Özge Özel
Davet

Demet Evgar Lay’s ile Yazı Başlatıyor

yazan:
24
Okuma süresi 1 dakika

Türkiye’nin en çok tüketilen patates cipsi Lay’s, marka yüzü Demet Evgar ile beraber eğlenceli bir piknik organizasyonuna imza attı. Demet Evgar’ın ev sahipliğinde Swissotel Chalet Garden’da gerçekleşen  organizasyona sanat ve cemiyet hayatından Ayşegül Kayabay, Petek Ertüre, Burcu Şendir, Elif Yazıcı Girgin,Serap Sarı, Arzu Kunt gibi isimler de katıldı. Yazın gelişini beraber kutlayan davetliler piknik yaparken bir taraftan da Lay’s lezzetlerinin tadını çıkardılar.

Türkiye’nin dört bir yanında özenle yetiştirilen patateslerden üretilen Lay’s, reklam yüzü Demet Evgar ev sahipliğinde keyifli bir piknik ile yazı başlattı! Yazın gelişini büyük bir coşkuyla karşılayan davetliler Lay’s lezzetleriyle piknik keyfi yaşarken bir taraftan da Demet Evgar’la eğlenceli bir gün geçirdiler.

Demet Evgar, Lay’s’in yaz aylarında cips severleri ferahlatmak için çıkarttığı “”Bugün burada en güzel mevsimlerden yazın keyfini çıkartmaya Lay’s ile başlayalım istedik. Havalar ısındığında hepimiz dışarıda, parklarda ve sahillerde olmayı seviyoruz. Lay’s in yeni ürünü Ferahlatan Cacık tadında, adından da anlaşılacağı üzere bunaltıcı yaz sıcaklarında yardımıma koşuyor. Ben de yaz sohbetlerinde atıştırmalık hakkımı Lay’s Ferahlatan Cacık tadındadan yana kullanıyorum.” dedi.

0
Etiketler:
, , , ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

İtalya’nın İstanbul’daki Büyükelçilik ikameti olan Venedik Sarayı’nda, Milanolu mücevher markasının ikonik zanaatkarlığını kutlama niteliğindeki bir etkinlikte VIP

Davet

Sayın Fikret Ünlü onuruna düzenlenen 3. Sirene Luxury Hotel Bodrum Golf Turnuvası Bodrum Golf Club’da golf severleri

Davet

Uluslararası örnek projeleri ile tanınan ve uzun yıllardır yeme-içme, turizm, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde yaptıkları yatırımlar ile

%d blogcu bunu beğendi: