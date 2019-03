Db Berdan’dan Eleştirel Defile

Okuma süresi 1 dakika

Her defilesiyle toplumda pek farkına varılmamış bir konuya ışık tutan DB BERDAN, 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonunu, toplumda bireylerin çeşitli şekillerde nesneleştirilmelerine karşı çıktıkları bir defileyle Istanbul Fashion Week’in ilk gününde yer aldı.

Yenilikçi ve keskin Londra tabanlı hiper sokak stili olan, hikayeleri kendi desenleriyle anlatmayı seven queer bir tasarım markası olan DB Berdan her defilesiyle ses getirmeye devam ediyor. Markanın 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonu, LGBTQ bireylerin moda sektöründe adeta bir trende dönüştürülüp podyumda bir arzu nesnesi haline getirilmelerine tepki veriyor. Bu bireylerin podyumda nesneleştirilirken dışarı adım attıkları anda sokaklarda kin ve önyargılar altında ezilmelerine karşın, DB BERDAN onlara bir güvenli bölge oluşturmayı hedefliyor. Oyuncu Merve Çağıran’ın ve Rap sanatçısı Ceza’nın podyumda boy gösterdiği defilede, modeller arasında DB BERDAN’ın mottosuna uyan her yaşta, her tür cinsiyet kimliğinde sokaklarda var olan bireyler de yer aldı. Kısa süre önce Forbes International tarafından “Takip Edilmesi Gereken 12 Yeni Kadın Giyim Markası”ndan biri seçilen DB BERDAN, Londra Moda Haftası’nda sunduğu 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonunu farklılaştırarak İstanbul’da sunmanın heyecanını paylaştı. Katılanlar arasında Pınar Altuğ, Gonca Vuslateri, Özge Özder gibi ünlü isimler yanında, moda basını, sosyal medya femonenleri ve cemiyet hayatının önde gelen birçok ismi katıldı.