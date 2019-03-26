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Damat, Sonbahar-Kış ’19-20 Erkek Modasını Sundu

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Davet

Damat, Sonbahar-Kış ’19-20 Erkek Modasını Sundu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Türkiye’nin önde gelen erkek giyim markası Damat, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu muhteşem bir defileye imza atarak beğeniye sundu. Zorlu PSM’de gerçekleşen defilede moda, sanat, iş ve sosyal yaşam dünyasının seçkin isimleri  bir araya geldi.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 13. Sezonunun ilk akşamı Türk erkek moda dünyasının lideri Damat’ın Sonbahar Kış 2019 -20 koleksiyonuna ev sahipliği yaptı. Bu özel defile kapsamında Damat Kreatif Direktörü Büşra Orakçıoğlu, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonuna dair tüm yenilikleri davetlilerle paylaştı. Orka Group Yöneticilerin hazır bulunduğu defileye katılanlar arasında moda, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi.

Koreografisi Öner Evez’e Styling’i Burak Kocemer’e ait olan defilede Damat’ın benzersiz ve şehirli erkeğin tercih edeceği daha spor casual parçalar 40 model tarafından tanıtıldı. Görkemli detaylarıyla öne çıkan akşamda davetliler, DJ Efe Şumlu’nun setleri eşiğinde Damat Sonbahar- Kış 2019 – 20 yeni sezonuna merhaba dediler.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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