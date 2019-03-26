Damat, Sonbahar-Kış ’19-20 Erkek Modasını Sundu

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Türkiye’nin önde gelen erkek giyim markası Damat, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu muhteşem bir defileye imza atarak beğeniye sundu. Zorlu PSM’de gerçekleşen defilede moda, sanat, iş ve sosyal yaşam dünyasının seçkin isimleri bir araya geldi.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 13. Sezonunun ilk akşamı Türk erkek moda dünyasının lideri Damat’ın Sonbahar Kış 2019 -20 koleksiyonuna ev sahipliği yaptı. Bu özel defile kapsamında Damat Kreatif Direktörü Büşra Orakçıoğlu, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonuna dair tüm yenilikleri davetlilerle paylaştı. Orka Group Yöneticilerin hazır bulunduğu defileye katılanlar arasında moda, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi.

Koreografisi Öner Evez’e Styling’i Burak Kocemer’e ait olan defilede Damat’ın benzersiz ve şehirli erkeğin tercih edeceği daha spor casual parçalar 40 model tarafından tanıtıldı. Görkemli detaylarıyla öne çıkan akşamda davetliler, DJ Efe Şumlu’nun setleri eşiğinde Damat Sonbahar- Kış 2019 – 20 yeni sezonuna merhaba dediler.