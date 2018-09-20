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Contemporary Istanbul 13. Yılında

Beril Çavuşoğlu
Pervin-Mehmet Ersoy
Caroline Koç-Ayşegül Dinçkök
Demet Şener
Hakan-Arzu Sabancı
Suzan Sabancı Dinçer
Eda Kosif
Nusret Cömert
Levent Çalıkoğlu, Okşan Atilla Sanır,Oya-Esra Eczacıbaşı, Yunus Özdiken, Emre Eczacıbaşı
Feryal Gülman-Bahar Şer
Aslışah-Gülşah Alkoçlar
Ali-Rabia Güreli
Ali Kemal Altun-Narin Akçelik
Can Has
Ayşegül Dinçkök
Ayşegül Toplusoy
Bahar Tangır-Gökhan Çarmıklı
Begüm Özer
Belkıs Aksoy-Banu Tarakçıoğlu
Bilgün Dereli-Evin Şaşmaz
Buket Taşdelen
Çiğdem Hitay
Dilek Hanif
Nazlı Keçeli
Edip-Aslı İlkbahar
Edvina Sponza
Elçin Erkoç
Elif Dürüst
Elif Dürüst-Rabia Güreli
Esra Civelek
Fatoş Sarıgül
Fulya Gündoğdu
Gökhan İnler
Hacı Sabancı-Nazlı Kayı
Hakan-Banu Çarmıklı
İlkem Topçuoğlu
İsmet Alpagut
Kubilay Tiryakioğlu, Deren Karaca, Can Helvacıoğlu
Levent Kızıl
Maide-Emre Kurttepeli
Maya-İbrahim Bitargil
Mehmet-Pervin Ersoy, Suzan Sabancı Dinçer
Nil Bentürk
Revna Demirören
Rezzan Benardete
Serdar Bilgili
Davet

Contemporary Istanbul 13. Yılında

yazan:
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Çağdaş sanatın en iyi örneklerini sanatseverlerle buluşturan Contemporary Istanbul, bu sene de Akbank’ın desteğiyle, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde 13. kez sanatseverlere kapılarını açtı.

Dünyadan ve Türkiye’den en iyi çağdaş sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturan Contemporary Istanbul, 13.yılında da Akbank’ın desteğiyle kapılarını açtı. 54’ü yurt dışından olmak üzere 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseriyle yer aldığı fuarda, Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en önemli eserlerini bir mekanda buluşturuyor. İstanbul’u sanatın odağına alan 13. Contemporary Istanbul’a bu yıl, 22 ülkeden 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçı ile katılacak. Fuarda, sanatseverle ilk kez buluşacak yaklaşık 2 bin eser sergileniyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Çiğdem Simavi, Oya Eczacıbaşı, Hacı Sabancı, Arzu Sabancı, Banu – Hakan Çarmıklı, Can Has gibi ünlü isimler de eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. 20-23 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak olan Contemporary Istanbul, Akbank’ın desteğiyle, Habertürk ve Bloomberg HT’nin medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

 

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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