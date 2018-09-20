Contemporary Istanbul 13. Yılında

yazan: MAG 12

Çağdaş sanatın en iyi örneklerini sanatseverlerle buluşturan Contemporary Istanbul, bu sene de Akbank’ın desteğiyle, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde 13. kez sanatseverlere kapılarını açtı.

Dünyadan ve Türkiye’den en iyi çağdaş sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturan Contemporary Istanbul, 13.yılında da Akbank’ın desteğiyle kapılarını açtı. 54’ü yurt dışından olmak üzere 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseriyle yer aldığı fuarda, Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en önemli eserlerini bir mekanda buluşturuyor. İstanbul’u sanatın odağına alan 13. Contemporary Istanbul’a bu yıl, 22 ülkeden 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçı ile katılacak. Fuarda, sanatseverle ilk kez buluşacak yaklaşık 2 bin eser sergileniyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Çiğdem Simavi, Oya Eczacıbaşı, Hacı Sabancı, Arzu Sabancı, Banu – Hakan Çarmıklı, Can Has gibi ünlü isimler de eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. 20-23 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak olan Contemporary Istanbul, Akbank’ın desteğiyle, Habertürk ve Bloomberg HT’nin medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek.