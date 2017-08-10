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Conremporary’nin Seçkin Daveti

Collectors' Stories ve 2017 Collectors’ Stories Kitabı, Barbaros Reserve Bodrum Projesi’nin desteği ile davetlilerin beğenisine sunuldu.

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Davet

Conremporary’nin Seçkin Daveti

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Barboros Reseve Bodrum’da düzenlenen davette Collectors’ Stories ile beraber 2017 Collectors’ Stories Kitabı, Barbaros Reserve Bodrum Projesi’nin desteği ile davetlilerin beğenisine sunuldu.

Contemporary Istanbul (CI), 12. yaşını CI Yayınları’nın ilk kitabı olan “Collectors’ Stories” ile kutladı.

Osman Dinç, Aron Majoros, Günnur Özsoy, Tuğberk Selçuk’ın heykel yapıtlarının yanı sıra Ozan Türkkan’ın yeni medya yerleştirmeleri yer aldı.

Barbaros Reserve Residence bahçesinde düzenlenen gecede özel olarak disiplinler arası yerleştirme sergisi gerçekleştirildi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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