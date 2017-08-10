Conremporary’nin Seçkin Daveti
Barboros Reseve Bodrum’da düzenlenen davette Collectors’ Stories ile beraber 2017 Collectors’ Stories Kitabı, Barbaros Reserve Bodrum Projesi’nin desteği ile davetlilerin beğenisine sunuldu.
Contemporary Istanbul (CI), 12. yaşını CI Yayınları’nın ilk kitabı olan “Collectors’ Stories” ile kutladı.
Osman Dinç, Aron Majoros, Günnur Özsoy, Tuğberk Selçuk’ın heykel yapıtlarının yanı sıra Ozan Türkkan’ın yeni medya yerleştirmeleri yer aldı.
Barbaros Reserve Residence bahçesinde düzenlenen gecede özel olarak disiplinler arası yerleştirme sergisi gerçekleştirildi.