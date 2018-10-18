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Çok Serenay, Çok Mavi Bir Gece

Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya
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Bergüzar Korel
Cüneyt Yavuz
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Selma Ergeç
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Yasemin Özilhan
Yasemin Özilhan
Zeynep Arçay
Davet

Çok Serenay, Çok Mavi Bir Gece

yazan:
10
Okuma süresi 2 dakika

Serenay X Mavi Icon koleksiyonu ışıltılı bir gece ile tanıtıldı

Mavi, Serenay Sarıkaya’dan ilham alan yeni koleksiyonu Serenay X Mavi Icon’u, ünlü yıldızın dostları ve moda dünyasından etkili isimlerin katıldığı bir gece ile tanıttı.

Serenay’ın farklı tarzı, saçtığı ışık ve yansıttığı enerjiden ilham alınarak tasarlanan ve 30 parçadan oluşan koleksiyonun lansmanına aralarında Bergüzar Korel, Selma Ergeç, Yasemin Özilhan, Ezgi Mola, Kerem Bürsin, Aylin Koç, Ayşe ve Elif Boyner, Edwina Sponza, Dila Tarkan, Miro, Daren ve Bennu Gerede,  Deniz Marşan, Tamer Yılmaz, Şirin Ediger, Öykü Baştaş, Sarp Can Köroğlu, Aslı Filinta, Serra Türker, Begüm Khan’ın da bulunduğu özel davetliler katıldı. Koleksiyonu çok beğenen konuklar gece sonunda “Mavi Icon, çok Serenay ve çok Mavi” olmuş dedi.

Koleksiyonun her bir parçası “Çok Serenay”

Serenay X Mavi Icon koleksiyonu ve reklam kampanyasıyla ilgili heyecanını paylaşan ünlü yıldız; “Mavi ile bir araya geldiğimizde öyle bir enerji çıkıyor ki biz artık filmlere, fotoğraf karelerine sığamıyoruz. Bu defa Mavi Icon koleksiyonuyla karşınızdayız. Mavi Icon, jean’den başlayan bir şıklık hikayesi… Şehirli, tarz sahibi ve kendinden emin bir duruşa sahip kadınların koleksiyonu. Mavi Icon koleksiyonunun her bir parçası beni çok iyi yansıtıyor.”

 Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, Serenay Sarıkaya’dan esinlenen yeni koleksiyon hakkında şunları söyledi:  “Serenay reklam yıldızımız olmasının yanı sıra Mavi Icon koleksiyonumuzun ilham kaynağı. Onun güçlü tarzı, yansıttığı enerji, saçtığı ışık bu koleksiyonda hayat buluyor. Gücünü jean’in çabasız ve zamansız şıklığından alıyor ve kadın modasındaki iddiamızı ortaya koyuyor. Her ürünüyle etkili bir duruş sergileyen bu şehirli ve stil sahibi koleksiyonu Mavi kalitesiyle sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

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Yazar Hakkında: /

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