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Çocuklara Sanatla Destek Oldular

Nihan Yardımcı Çetinkaya, Hülya Kalyoncu
Atıl Kutoğlu, M,ne Narin
Aslıhan-Ömer Abacı
Ayşegül Hotiç
Begüm Ballı
Cem-Hülya Kalyoncu
Esra Kaktüs
Müge Sırmabıyık
Neval Güler
Pelin Akın Özalp
Selma Ongun
Davet

Çocuklara Sanatla Destek Oldular

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Aria Art Galeri, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği yararına gerçekleşen sergiye ev sahipliği yaparak sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

Aria Art Galeri düzenlenen özel bir sergiyle bir sosyal sorumluluk projesine destek oldu. Dernek Üyesi Hülya Kalyoncu’nun ev sahipliği ve küratörlüğünde gerçekleşen sanatçı Nihan Yardımcı Çetinkaya’nın “Hafızanın Gizli Katmanları” isimli sergisi iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından açılışa katılan sanatseverlerden tam not aldı. Sergiden elde edilen gelirin tamamı Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ne bağışlandı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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