Çocuklara Sanatla Destek Oldular

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Aria Art Galeri, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği yararına gerçekleşen sergiye ev sahipliği yaparak sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

Aria Art Galeri düzenlenen özel bir sergiyle bir sosyal sorumluluk projesine destek oldu. Dernek Üyesi Hülya Kalyoncu’nun ev sahipliği ve küratörlüğünde gerçekleşen sanatçı Nihan Yardımcı Çetinkaya’nın “Hafızanın Gizli Katmanları” isimli sergisi iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından açılışa katılan sanatseverlerden tam not aldı. Sergiden elde edilen gelirin tamamı Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ne bağışlandı.