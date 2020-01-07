Çırağan’a Kar Yağdı
Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki geleneksel hale gelen Best Gift Best Yılbaşı Alışveriş Balosu, önceki gün misafirlerini ağırladı.
Jasabi Diamond ana sponsorluğunda ve Adnan Bostan Furniture katkılarıyla gerçekleşen Best Gift Best Yılbaşı Alışveriş Balosu, Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti. TOÇEV için düzenlenen etkinlik ünlü markalara, tasarımcılara ve girişimcilere ev sahipliği yaptı. Alışveriş Balosuna cemiyet, magazin ve iş dünyasından çok sayıda isim yoğun ilgi gösterdi.
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