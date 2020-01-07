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Çırağan’a Kar Yağdı

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Nuray Fenercioğlu, Aysel Akçay
Özge Ulusoy
Selin Ciğerci
Sinem Sancaktar
Tülin Kartoz
Uğur Arslan
Yıldız-Mete Batur
Zülal Tatlıcı
Davet

Çırağan’a Kar Yağdı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki geleneksel hale gelen Best Gift Best Yılbaşı Alışveriş Balosu, önceki gün misafirlerini ağırladı.

Jasabi Diamond ana sponsorluğunda ve Adnan Bostan Furniture katkılarıyla gerçekleşen Best Gift Best Yılbaşı Alışveriş Balosu, Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti. TOÇEV için düzenlenen etkinlik ünlü markalara, tasarımcılara ve girişimcilere ev sahipliği yaptı. Alışveriş Balosuna cemiyet, magazin ve iş dünyasından çok sayıda isim yoğun ilgi gösterdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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