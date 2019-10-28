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Çırağan Et Lokantasına Şık Açılış

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Davet

Çırağan Et Lokantasına Şık Açılış

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara’nın köklü mekanlarından olan, siyaset, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin tercih ettiği Çırağan Et Lokantası düzenlenen özel bir davetle yenilenen yüzüyle ve yeni yeriyle Koç Kuleleri’nde açıldı.

20 Yıl boyunca iş, siyaset ve cemiyet dünyasının uğrak yeri olan mekan 3 yıllık bir aranın ardından yenilenen yüzü ve yeni yeriyle hizmete açılırken konuklar mekanın dekorasyonunu çok beğendiler. Davetin ev sahibi Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Canip Karakuş konuklarını ağırlarken, kusursuz geçen davetin tüm detaylarıyla bizzat ilgilendi. Davette konuklar Antep mutfağının en özel lezzetlerini sunan Çırağan Et Lokantası mutfağından çıkan birbirinden özel lezzetleri de deneyimlediler.

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