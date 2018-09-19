Çimler Üstünde Dans
Ankara Koru Rotary Kulübü, Ankara’daki bir devlet okuluna kurulacak “Üç Boyutlu Eğitim Sistemi” projesine destek vermek amacıyla, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği bahçesinde 18. Geleneksel Çimler Üstünde Dans gecesi düzenledi.
Davete, Ankara Koru Rotary Kulübü üyeleri ve çok sayıda yardımsever katıldı. Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ve eşi Marion Erdmann, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ve bu tarz etkinlikleri desteklemeyi bir görev bildiklerini söyledi. Koru Rotary Kulübü Başkanı Can İlkkurşun, bu yıl elde edilen gelirle Ankara’daki bir devlet okuluna kurulacak “Üç Boyutlu Eğitim Sistemi” projesine destek verileceğini açıkladı.
Konuşmaların ardından Sütlü Kakao grubu sahne aldı. Konserde, Türk ve yabancı şarkıların cover’ları çalındı. Etkinliğe katılanlar, çimler üstünde dans ederek gecenin keyfini çıkardı.
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