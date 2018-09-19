En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Çimler Üstünde Dans

Marion-Martin Erdmann
Aiko Miyajima, Anna Turenicova-Dusan Turenic
Can İlkkurşun
Suna-Sude Sönmez
Banu Çaycı, Güzin Kırsaçlıoğlu, Begüm Atasoy
İpek Gençer
Hande Dalkılıç
Uğur-Elifşah Batur
Gül Günönü
Meltem Eryılmaz,Tuba Lüleci
Ilgın Mirici, Cansu Dalgıç, Melike Yılmaz
İsmail Fırat Çevik, Merve Dönmez
Meral Karadoğan
Davet

Çimler Üstünde Dans

yazan:
4

Ankara Koru Rotary Kulübü, Ankara’daki bir devlet okuluna kurulacak “Üç Boyutlu Eğitim Sistemi” projesine destek vermek amacıyla, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği bahçesinde 18. Geleneksel Çimler Üstünde Dans gecesi düzenledi.

Davete, Ankara Koru Rotary Kulübü üyeleri ve çok sayıda yardımsever katıldı. Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ve eşi Marion Erdmann, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ve bu tarz etkinlikleri desteklemeyi bir görev bildiklerini söyledi. Koru Rotary Kulübü Başkanı Can İlkkurşun, bu yıl elde edilen gelirle Ankara’daki bir devlet okuluna kurulacak “Üç Boyutlu Eğitim Sistemi” projesine destek verileceğini açıkladı.

Konuşmaların ardından Sütlü Kakao grubu sahne aldı. Konserde, Türk ve yabancı şarkıların cover’ları çalındı. Etkinliğe katılanlar, çimler üstünde dans ederek gecenin keyfini çıkardı.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Oya Akın Yıldız Koleji’nin Oran’da kurulan yeni yerleşkesi için renkli bir açılış düzenlendi. Birçok öğrencinin ve velinin

Davet

Ankara Koru Rotary Kulübü tarafından eğitime katkı sağlamak için geleneksel olarak düzenlenen Büyükelçilik Konseri, Almanya Büyükelçiliği bahçesinde

Genel

İncek Loft, düzenlediği Küba Gecesi ile yaklaşan kış günlerine sıcak bir esintiyle merhaba dedi. İncek Loft’un tanıtım