Cihan Savaş, Sibel Aşkan Çifti Ömür Boyu Mutluluğa “Evet” Dedi.

yazan: MAG 9

Liva Mob Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Savaş ile İç Mimar Sibel Aşkan Sheraton Otel’de gerçekleştirilen şık bir düğün ile dünyaevine girdi.

Düğüne iş hayatından önemli isimlerin yanı sıra ailelerin yakın arkadaşları ve akrabaları katıldı.Savaş ve Aşkan çifti 9 yıl önce okul ortamında tanıştıktan sonra ilerleyen yıllarda filizlenen aşklarını Mayıs ayında Antalya’da gerçekleştirilen özel bir nişan organizasyonu ile resmiyete taşımışlardı. Geçtiğimiz günlerde de şık bir düğün töreniyle ilişkisini taçlandıran çift davetin alkışlar eşliğinde nikah masasına gelerek bir ömür boyu sürecek mutluluğa imza attılar. Sibel Aşkan gelinliğini Antalyalı Modacı Gülşah Gamze Çelik’ten, Cihan Savaş ise damatlığını Beymen’den tercih etti. Çiçeği burnunda çift gecenin ilerleyen saatlerine kadar Ersan Başbuğ’un sahne performansı ile doyasıya eğlendi. Çift balayı adresi olarak Yunan Adaları’nı tercih etti.