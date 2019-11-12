Çifte Doğum Günü Kutlaması
Sosyal yaşam dünyasının sevilen ve örnek çiftlerinden Aslı-Bora Pehlivanlar çiftinin sahibi olduğu Chin Chin’de çifte doğum günü kutlaması yapıldı.
Chin Chin’de gerçekleşen muhteşem gecede ilk sürpriz işletmenin patronu Aslı Pehlivanlar’dan geldi. Eşi Bora Pehlivanlar’a sürpriz doğum günü organize eden Aslı Hanım, 41. yaş günü için özel hazırlattığı B ve P harfleri şeklinde yaptırdığı pastanın mumlarını eşiyle birlikte üfleyerek doğum gününü kutladı. Gecenin bir diğer sürprizi ise iş adamı Ömer Abacı’dan geldi. Zarif eşi Aslıhan Abacı’nın doğum gününü unutmayan Ömer Abacı’nın, terazi burcu olan eşi için özel yaptırdığı terazi şeklindeki pastayı Aslıhan Hanım kesti. Bu özel gecede iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimleri de dostlarını yalnız bırakmadı.
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