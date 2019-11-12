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Çifte Doğum Günü Kutlaması

Aslı-Bora Pehlivanlar
Aslıhan Abacı
Kaan Tuğhan, Nuri Develi
Ali Kemal Altun, Narin Akçelik
Alper-Esen Ziyal
Aslıhan-Ömer Abacı
Burçin-Ethem Sunar
Esra-İsmail Özkan
Fatih-Figen Kıral
Kaan-İnci Tuğhan
Nil-Nukan Erkan
Vildan Demir
Zeynep Yılmaz
Davet

Çifte Doğum Günü Kutlaması

yazan:
14
Okuma süresi 1 dakika

Sosyal yaşam dünyasının sevilen ve örnek çiftlerinden Aslı-Bora Pehlivanlar çiftinin sahibi olduğu Chin Chin’de çifte doğum günü kutlaması yapıldı.

Chin Chin’de gerçekleşen muhteşem gecede ilk sürpriz işletmenin patronu Aslı Pehlivanlar’dan geldi. Eşi Bora Pehlivanlar’a sürpriz doğum günü organize eden Aslı Hanım, 41. yaş günü için özel hazırlattığı B ve P harfleri şeklinde yaptırdığı pastanın mumlarını eşiyle birlikte üfleyerek doğum gününü kutladı. Gecenin bir diğer sürprizi ise iş adamı Ömer Abacı’dan geldi. Zarif eşi Aslıhan Abacı’nın doğum gününü unutmayan Ömer Abacı’nın, terazi burcu olan eşi için özel yaptırdığı terazi şeklindeki pastayı Aslıhan Hanım kesti. Bu özel gecede iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimleri de dostlarını yalnız bırakmadı.

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Yazar Hakkında /

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