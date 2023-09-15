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Chopard’dan Görkemli Davet

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Caroline Scheufele-Alejandro Nones-Shelly Ovadia
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Davet

Chopard’dan Görkemli Davet

yazan:
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Chopard, Bodrum’da düzenlediği görkemli bir davet ile “High Jewellery” koleksiyonunu tanıttı.

Tektaş Saatçilik ve Mücevher Grubu bünyesinde yer alan markanın daveti, yönetim kurulu baş-kanı Shelly Ovadia ev sahipliğinde, eş başkan ve sanat direktörü Caroline Scheufele katılımıyla gerçekleşti. Bu özel buluşmaya iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanında uluslara-rası konuklar da davetliydi. Misafirler, koleksiyon parçalarını yakından inceleme fırsatı bulurken, müzik, dünya mutfağından seçkin lezzetler ve kokteyllerle gerçekleşen etkinlik, davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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