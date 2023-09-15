Chopard’dan Görkemli Davet
Chopard, Bodrum’da düzenlediği görkemli bir davet ile “High Jewellery” koleksiyonunu tanıttı.
Tektaş Saatçilik ve Mücevher Grubu bünyesinde yer alan markanın daveti, yönetim kurulu baş-kanı Shelly Ovadia ev sahipliğinde, eş başkan ve sanat direktörü Caroline Scheufele katılımıyla gerçekleşti. Bu özel buluşmaya iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanında uluslara-rası konuklar da davetliydi. Misafirler, koleksiyon parçalarını yakından inceleme fırsatı bulurken, müzik, dünya mutfağından seçkin lezzetler ve kokteyllerle gerçekleşen etkinlik, davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.
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