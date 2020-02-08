En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema gala muzik video odul-toreni kapak-konusu decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

ÇEV Sanat’tan Anlamlı Gece

Aclan-Selda Acar
Alp-Songül Toprak Özsan
Banu Çarmıklı
Beyza Uyanoğlu
Dalia Garih
Demet-Deniz Hanif
Didem-Erhan Kurdoğlu
Dilek Avşar
Dilek Türker
Emek Külür
Feryal Gülman
Irmak Köseoğlu, Derya Karagülle
Mina-Zeynep Üstünel
Nazlı-Canan Bolak
Pervin Ersoy
Revna Demirören
Suzan Toplusoy
Davet

ÇEV Sanat’tan Anlamlı Gece

yazan:
8
Okuma süresi 2 dakika

ÇEV Sanat’ın ‘Genç Yetenekler’ projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren Türkiye’nin üstün yetenekli genç müzisyenleri, Zorlu PSM’de verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.

Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat’ın, kültür ve sanat alanında ülkemizi yurt dışında temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak ve onların birer dünyada yıldızı olabilmeleri yolunda gerekli imkanları sağlamak amacıyla 2009’da hayata geçirdiği ‘Genç Yetenekler’ projesi 11’inci konserini verdi. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin ev sahipliğinde ve QNB Finansbank ana sponsorluğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) sahneye çıkan Türkiye’nin gururu genç müzisyenler, performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Ünlü şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğindeki konser, cemiyet, sanat ve iş dünyasından seçkin bir davetli topluluğunu buluşturdu. Geceye ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, İcra Kurulu üyeleri Zeynep Üstünel, Ayşecan Özyeğin Oktay, Ayşe Alemdaroğlu, Dalia Garih, Feryal Gülman’ın da aralarında bulunduğu şu isimler katıldı; Pervin Ersoy, Sennur Dinçkök, Banu Çarmıklı, Dilek Türker, İdil Atakol, Irmak Köseoğlu, Derya Karagülle, Dilek Hanif, Demet Hanif, Nazlı Bolak- Canan Bolak. Sanat ve sinema dünyasının tanınmış simaları da bu önemli etkinlikte, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden üstün yetenekli ‘Genç Yetenekler’i yalnız bırakmadı. Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran’ın onur konuğu olarak katıldığı konserde, projenin daimi destekçisi sinema oyuncusu Halit Ergenç ve klasik müziğin en parlak yıldızlarından İngiliz Keman Sanatçısı Charlie Siem de genç müzisyenler ile aynı sahneyi paylaştı.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Her yıl düzenlenen Ayaklı Gazete Tv Yıldızları Ödülleri, 8. kez sahiplerini buldu. Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz’un

Davet

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Davet

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu çiftinin aile koleksiyonuna ait eserlerden oluşan “Yalnızlığın Mis Kokmalı” sergisinin açılış

%d blogcu bunu beğendi: