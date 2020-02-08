ÇEV Sanat’tan Anlamlı Gece

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ÇEV Sanat’ın ‘Genç Yetenekler’ projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren Türkiye’nin üstün yetenekli genç müzisyenleri, Zorlu PSM’de verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.

Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat’ın, kültür ve sanat alanında ülkemizi yurt dışında temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak ve onların birer dünyada yıldızı olabilmeleri yolunda gerekli imkanları sağlamak amacıyla 2009’da hayata geçirdiği ‘Genç Yetenekler’ projesi 11’inci konserini verdi. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin ev sahipliğinde ve QNB Finansbank ana sponsorluğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) sahneye çıkan Türkiye’nin gururu genç müzisyenler, performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Ünlü şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğindeki konser, cemiyet, sanat ve iş dünyasından seçkin bir davetli topluluğunu buluşturdu. Geceye ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, İcra Kurulu üyeleri Zeynep Üstünel, Ayşecan Özyeğin Oktay, Ayşe Alemdaroğlu, Dalia Garih, Feryal Gülman’ın da aralarında bulunduğu şu isimler katıldı; Pervin Ersoy, Sennur Dinçkök, Banu Çarmıklı, Dilek Türker, İdil Atakol, Irmak Köseoğlu, Derya Karagülle, Dilek Hanif, Demet Hanif, Nazlı Bolak- Canan Bolak. Sanat ve sinema dünyasının tanınmış simaları da bu önemli etkinlikte, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden üstün yetenekli ‘Genç Yetenekler’i yalnız bırakmadı. Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran’ın onur konuğu olarak katıldığı konserde, projenin daimi destekçisi sinema oyuncusu Halit Ergenç ve klasik müziğin en parlak yıldızlarından İngiliz Keman Sanatçısı Charlie Siem de genç müzisyenler ile aynı sahneyi paylaştı.