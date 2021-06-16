Cesur ve Sanatsal
Fashion Week Istanbul kapsamında sunulan Özgür Masur Sonbahar Kış 2021 Koleksiyonu, içinde bulunduğumuz dönemin ince detaylarla somutlaştırılmış, cesur ve sanatsal bir anlatımıyla sanatseverlere sunuldu.
Kırmızının ayrıştırdığını özelleştiren violet ile yeşilin tazeliği ile zarifleşen koleksiyon siyah ve ekru tonları ile tamamlanıyor. Bu koleksiyonda da aksesuarları sahneyi dolduracak nitelikte tasarlayan Özgür Masur, markanın DNA’sını konuşan detayların zarafetini ustalıkla sunuyor. Origami olarak nitelendirilebilecek drape detayları ile tasarımcı bu koleksiyonda da sanatsal el ustalığı ile sezona ince imzasını atıyor.
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