Çeşme’de Görkemli Davet
Dünyanın en büyük otel zinciri olan Marriott Grubu’nun The Luxury Collection markasının lüks oteli Reges a Luxury Collection Resort & SPA Çeşme, genel müdürü Yıldıray Altın’ın ev sahipliğinde görkemli bir açılış davetiyle kapılarını açtı.
Çeşme’nin ilk uluslararası lüks otel işletmesi olarak misafirlerine eşsiz bir yaşam stili adresi olmayı hedefleyen otelin açılış davetine iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katılırken, gece sanatçı Ziynet Sali’nin muhteşem sesi ve sahnesiyle renklendi. Ziynet Sali ile konukların arasında yer alan Burak Kut, gecede keyifli bir düete imza attı.
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