Ceren Pakman’dan Yeni Yıl Kutlaması

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Başarılı Psikolog Ceren Pakman, Şili Meydanı’ndaki kliniğinde yakın dostları ve danışlarının katılımıyla şık bir yeni yıl partisi verdi.

Başkent’in önde gelen psikologlarından Ceren Pakman, yeni yılı kliniğinde verdi samimi bir davetle kutladı. DJ performansının da olduğu davette konuklar leziz ikramların tadına bakmayı ihmal etmedi. Davetliler bol bol sohbet ve dans ederek eğlencenin tadını çıkardılar. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden kutlamada Uzman Psikolog Ceren Pakman konuklarıyla yakından ilgilenerek örnek bir misafirperverlik sergiledi.