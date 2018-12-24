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Ceren Pakman’dan Yeni Yıl Kutlaması

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Ceren Pakman
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Davet

Ceren Pakman’dan Yeni Yıl Kutlaması

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Başarılı Psikolog Ceren Pakman, Şili Meydanı’ndaki kliniğinde yakın dostları ve danışlarının katılımıyla şık bir yeni yıl partisi verdi.

Başkent’in önde gelen psikologlarından Ceren Pakman, yeni yılı kliniğinde verdi samimi bir davetle kutladı. DJ performansının da olduğu davette konuklar leziz ikramların tadına bakmayı ihmal etmedi. Davetliler bol bol sohbet ve dans ederek eğlencenin tadını çıkardılar. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden kutlamada Uzman Psikolog Ceren Pakman konuklarıyla yakından ilgilenerek örnek bir misafirperverlik sergiledi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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