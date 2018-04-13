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Cemiyetin şık gecesi

Murat Pilevneli, Aslı Pamir
ALARA KOÇİBEY
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCOĞLU
BERRAK-NEZİH BARUT
CEM BAVER,PELİN ÖZALP
METİN-ZEYNEP FADILLIOĞLU
SANEM TEZMAN
SEBEN KOÇİBEY
SERRA TOKAR
Açılış, Davet

Cemiyetin şık gecesi

yazan:
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Kendine has tarzlarıyla bilinen ünlü hanımlar, Ulus 29’un yeni dekorasyonu ile yenilenen açılış davetinde bahar şıklıklarıyla objektiflere yansıdılar.

Mini elbiseler, etekler ve trend parçaların hakim olduğu davette hanımların ortak noktası şık ve zarif görünmekti. Stil konusunda birbirleriyle yarışın ünlü hanımlardan Sanem Tezman, Seben Koçibey elbise kombiniyle tam bahar havasını yansıtmışlardı. Mini etek tarzıyla davete katılan Pelin Akın Özalp ve Nazlı Çelik de şıklık yarışına ortak olan isimlerdi. Son olarak sonbahar vazgeçilmez parçası deri tayt giyen Serra Tokar ve modern parçaları zevkiyle bütünleştiren Alara Koçibey de tüm güzelliğiyle göz kamaştırdı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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