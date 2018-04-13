Cemiyetin şık gecesi
Kendine has tarzlarıyla bilinen ünlü hanımlar, Ulus 29’un yeni dekorasyonu ile yenilenen açılış davetinde bahar şıklıklarıyla objektiflere yansıdılar.
Mini elbiseler, etekler ve trend parçaların hakim olduğu davette hanımların ortak noktası şık ve zarif görünmekti. Stil konusunda birbirleriyle yarışın ünlü hanımlardan Sanem Tezman, Seben Koçibey elbise kombiniyle tam bahar havasını yansıtmışlardı. Mini etek tarzıyla davete katılan Pelin Akın Özalp ve Nazlı Çelik de şıklık yarışına ortak olan isimlerdi. Son olarak sonbahar vazgeçilmez parçası deri tayt giyen Serra Tokar ve modern parçaları zevkiyle bütünleştiren Alara Koçibey de tüm güzelliğiyle göz kamaştırdı.
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