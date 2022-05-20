Cemiyeti Buluşturan Davet
Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Avukat Beril Pınar Tandoğan, yakın arkadaşlarını keyifli bir akşam yemeği davetiyle bir araya getirdi.
Ankara’da cemiyet hayatının yakından tanıdığı simalar, Beril Pınar Tandoğan’ın akşam yemeği davetinde bir araya geldi. Sanata olan tutkusuyla da adından sıkça söz ettiren Tandoğan, Ankara’nın gözde merkezlerinden Divan Çukurhan’da yakın arkadaşlarını ağırladı. Uzunca bir masada bir araya gelerek iftar yapan davetliler bol bol sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.
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