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Cemiyeti Buluşturan Davet

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Davet

Cemiyeti Buluşturan Davet

yazan:
29
Okuma süresi 1 dakika

Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Avukat Beril Pınar Tandoğan, yakın arkadaşlarını keyifli bir akşam yemeği davetiyle bir araya getirdi.

Ankara’da cemiyet hayatının yakından tanıdığı simalar, Beril Pınar Tandoğan’ın akşam yemeği davetinde bir araya geldi. Sanata olan tutkusuyla da adından sıkça söz ettiren Tandoğan, Ankara’nın gözde merkezlerinden Divan Çukurhan’da yakın arkadaşlarını ağırladı. Uzunca bir masada bir araya gelerek iftar yapan davetliler bol bol sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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