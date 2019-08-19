Cemiyet Hayatı Bir Demet Umut Derneği’nin Gecesinde Buluştu
Doğu ve Güney Doğu’da iklim şartları ve ekonomik şartlar nedeni ile eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin, daha eğitimlerini sürdürebilmelerine destek amacı ile kurulan “Bir Demet Umut Derneği”nin gecesi, dün gece Gündoğan Casa Costa Otel’de gerçekleşti.
Ünlü işletmeci Erkan Kara’nın Ana Sponsorluğunda gerçekleşen davette, derneğin kurucu başkanı Mehmet Köymen 2019 Summer Haute Couture koleksiyonunu sergilerken, Uğur Batur ise Müzayede gerçekleştirdi.
Cemiyet ve sanat dünyasından bir çok ünlü ismin ağırlandığı gecede, Beril Akçay, Aysel Akçay, Ömer Üründül, Ali Uğur Akbaş, Yeliz Yeşilmen, Sema Çelebi, Canan İmer, Buket Taşdelen, Beril Çavuşoğlu, İnci Gazioğlu, Türkan Gürsel, Ayşegül Kayabay, Kenan-Gül Erçetingöz ve Burak Kut gibi isimler de önce müzayedeyi sonra defileyi izlediler.
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